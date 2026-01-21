21 जनवरी 2026,

बुधवार

बॉलीवुड

टूटा जबड़ा, आई गंभीर चोट…अक्षय कुमार ने एक्सीडेंट के बाद ली ऑटो ड्राइवर के इलाज की जिम्मेदारी

Akshay Kumar Car Accident: अक्षय कुमार के काफिले का सोमवार को एक्सीडेंट हुआ था। जिसमें ऑटो ड्राइवर गंभीर रुप से घालय हुआ था, अब उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और खिलाड़ी कुमार खुद आगे आए हैं और चालक का इलाज करवा रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 21, 2026

mumbai Auto driver Vashid Khan fractured jaw Akshay Kumar takes responsibility treatment after car accident

अक्षय कुमार ने एक्सीडेंट के बाद ऑटो ड्राइवर के इलाज की जिम्मेदारी ली

Akshay Kumar Car Accident: जुहू इलाके में सोमवार की रात हुए एक सड़क हादसे ने सनसनी फैला दी है। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार के सुरक्षा काफिले में शामिल एक कार और ऑटो-रिक्शा के बीच हुई इस भीषण टक्कर में 22 साल का एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो रिक्शा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं उसका जबड़ा टूट गया है।

अक्षय कुमार के काफिले का हुआ था एक्सीडेंट (Akshay Kumar Car Accident)

मिड डे की रिपोर्ट के अनुसार, जुहू पुलिस ने इस पूरे मामले पर बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि यह पूरा हादसा सोमवार रात करीब 8:30 बजे इस्कॉन मंदिर के पास गांधी ग्राम रोड पर हुआ था। घायल ऑटो चालक की पहचान अंधेरी के रहने वाले 22 साल के वशीद खान के रूप में हुई है। वशीद के भाई जियाव मुस्तफा ने बताया कि उनका भाई एक पैसेंजर को छोड़ने के बाद खाली रिक्शा लेकर जा रहा था, तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार लग्जरी कार ने उसे टक्कर मार दी।

आनन-फानन में आसपास के लोगों ने वशीद को अंधेरी के क्रिटिकेयर हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि वशीद के चेहरे और पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं और उसके जबड़े की हड्डी टूट गई है, जिसकी सर्जरी होनी जरूरी है।

अक्षय कुमार कराएंगे ऑटो ड्राइवर का इलाज (Auto driver Vashid Khan who sustained a fractured jaw)

वहीं, वशीद के परिवार ने पुष्टि की है कि अक्षय कुमार की टीम लगातार पीड़ित परिवार के संपर्क में है। टीम मेडिकल खर्च में उनकी आर्थिक मदद कर रही है और वह अस्पताल से वशीद की सेहत के बारे में पल-पल की जानकारी ले रहे हैं। हालांकि, इस मामले पर अभी तक अक्षय कुमार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

"ब्रेक लगाते समय बेकाबू हुई गाड़ी" (Akshay Kumar security car crashes in Mumbai Juhu)

जुहू पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर सुनील जाधव ने बताया है कि कार चला रहे ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान ड्राइवर ने बताया कि कार 'ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन' वाली थी और ब्रेक लगाते समय अचानक अनियंत्रित हो गई, जिसके चलते वह ऑटो से जा भिड़ी। पुलिस ने यह भी बताया कि हादसे के समय अक्षय कुमार खुद उस कार में मौजूद नहीं थे।

परिवार की चिंता

बता दें, वशीद पिछले दो सालों से किराए का ऑटो चलाकर अपने माता-पिता का पेट पाल रहा था। हादसे में उसकी रोजी-रोटी का जरिया (ऑटो) भी पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया है और मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। हॉस्पिटल के डॉक्टरों का कहना है कि वह वशीद की हालत पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरत मुमकिन इलाज किया जा रहा है।

