टूटा जबड़ा, आई गंभीर चोट…अक्षय कुमार ने एक्सीडेंट के बाद ली ऑटो ड्राइवर के इलाज की जिम्मेदारी

मिड डे की रिपोर्ट के अनुसार, जुहू पुलिस ने इस पूरे मामले पर बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि यह पूरा हादसा सोमवार रात करीब 8:30 बजे इस्कॉन मंदिर के पास गांधी ग्राम रोड पर हुआ था। घायल ऑटो चालक की पहचान अंधेरी के रहने वाले 22 साल के वशीद खान के रूप में हुई है। वशीद के भाई जियाव मुस्तफा ने बताया कि उनका भाई एक पैसेंजर को छोड़ने के बाद खाली रिक्शा लेकर जा रहा था, तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार लग्जरी कार ने उसे टक्कर मार दी।