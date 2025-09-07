Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

Namo Yuva Run: ‘नमो युवा रन’ कैंपेन का दिल्ली में आगाज, मिलिंद सोमन बने ब्रांड एंबेसडर

Namo Yuva Run: दिल्ली में लॉन्च हुआ ‘नमो युवा रन’ कैंपेन। फिटनेस आइकॉन मिलिंद सोमन बने ब्रांड एंबेसडर

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 07, 2025

Milind Soman
मिलिंद सोमन की ‘नमो युवा रन’ कैंपेन के दौरान की फोटो (सोर्स: आईएएनएस)

Namo Yuva Run: भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर रविवार को ‘नमो युवा रन’ अभियान शुरू किया।

इस अभियान का मकसद युवाओं को फिटनेस के प्रति जागरूक करना और उन्हें नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। इस कैंपेन के ब्रांड एंबेसडर के रूप में मशहूर अभिनेता और फिटनेस आइकन मिलिंद सोमन को चुना गया है।

अभियान के तहत 21 सितंबर को एक दौड़ का आयोजन किया जाएगा। इस लॉन्चिंग कार्यक्रम में भाजपा सांसद और BJYM अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया, अभिनेता मिलिंद सोमन मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

‘चुगलखोर बहुरिया’ का BTS वीडियो वायरल, देखें स्टाइलिश बहू अवतार
भोजपुरी
rani chatterjee bts video

ब्रांड एंबेसडर बनाए जाने पर एक्टर क्या बोले?

मिलिंद सोमन ने इस दौड़ का ब्रांड एंबेसडर बनाए जाने पर सभी को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा, "हर महीने या हर तिमाही में इस तरह के आयोजन होने चाहिए। हमारा देश नशे से कई वर्षों से जूझ रहा है, लड़ रहा है। इस तरह के कैंपेन से न सिर्फ युवा फिट रहेंगे, बल्कि नशे से भी दूर रहेंगे।"

उन्होंने कहा कि युवाओं से अधिक माता-पिता को यह बात समझनी चाहिए, क्योंकि अगर वे स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे तो उनके बच्चे भी इसे समझेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी खुद स्वास्थ्य को बहुत महत्व देते हैं। फिटनेस से पहले हमें नशे से मुक्त होना पड़ेगा। युवा देश का भविष्य हैं, हमें नशे से उन्हें दूर रखना होगा। उसके लिए इससे अच्छा क्या होगा। आप सब लोग इस दौड़ में ज़रूर शामिल हों।

इस दौरान नमो युवा रन से जुड़ी टी-शर्ट भी लॉन्च की गई। आयोजकों ने बताया कि नमो युवा रन से जुड़ी वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी, जहां पर जाकर लोग दौड़ में हिस्सा लेने के लिए पंजीकरण कर सकेंगे।

कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी सूर्या ने कहा…

कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी सूर्या ने कहा, "देश के युवाओं के लिए फिटनेस, अच्छे स्वास्थ्य और प्रेरणा का शायद हमारे प्रधानमंत्री से बड़ा कोई प्रतीक नहीं है। उनके 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा देशभर के 75 स्थानों पर 'नमो युवा रन' का आयोजन कर रहा है, जिसमें प्रत्येक स्थान पर 10,000 से 15,000 युवा भाग लेंगे। हम इस कार्यक्रम का आयोजन 'नशा मुक्त भारत' की थीम पर कर रहे हैं।"

ये भी पढ़ें

C-ग्रेड फिल्मों से मचाया तहलका, 70 के दशक में ‘कॉल गर्ल’ की कहानी बना सेंसेशन
बॉलीवुड
Bollywood History

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bollywood

Delhi News

Published on:

07 Sept 2025 06:35 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Namo Yuva Run: ‘नमो युवा रन’ कैंपेन का दिल्ली में आगाज, मिलिंद सोमन बने ब्रांड एंबेसडर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट