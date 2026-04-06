हार्दिक-नताशा के रिश्ते में नया ट्विस्ट! पहुंची सास से मिलने, लोग बोले- तलाक के बाद फिर साथ

Hardik Pandya And Natasa: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अपनी प्रोफेशनल लाइफ से कहीं ज्यादा अपनी निजी जिंदगी को लेकर खबरों में बने रहते हैं। पिछले कुछ समय से हार्दिक और उनकी नई गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के रिश्तों की चर्चा हर तरफ है, लेकिन इसी बीच एक ऐसा मोड़ आया है जिसने फैंस को हैरान कर दिया है। हार्दिक की पूर्व पत्नी नताशा स्टेनकोविक हाल ही में पांड्या परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने पहुंची। जैसे ही तस्वीरें सामने आई सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। कपल के फैंस कमेंट करने लगे की काश दोनों एक बार फिर साथ आ जाए। वहीं, कई लोग माहिका को लेकर भी बातें कर रहे हैं।