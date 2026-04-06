6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

हार्दिक-नताशा के रिश्ते में नया ट्विस्ट! पहुंची सास से मिलने, लोग बोले- तलाक के बाद फिर साथ

Natasa meet Hardik Pandya mother: नताशा और हार्दिक पांड्या के तलाक को लंबा अरसा बीत चुका है, लेकिन दोनों अपने बेटे की वजह से जुड़े हुए हैं। ऐसे में नताशा हार्दिक के घर पहुंची, जहां वह अपनी एक्स सास से मिली। पूरा परिवार बेहद खुश नजर आ रहा है। अब फोटोज देखकर लोगों का कहना है कि शायद हार्दिक और नताशा दोनों एक बार फिर परिवार के लिए साथ आ सकते हैं।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Apr 06, 2026

Natasa meet hardik pandya mother and whole family fans said couple love story new twist

नताशा पहुंची हार्दिक पांड्या के घर

Hardik Pandya And Natasa: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अपनी प्रोफेशनल लाइफ से कहीं ज्यादा अपनी निजी जिंदगी को लेकर खबरों में बने रहते हैं। पिछले कुछ समय से हार्दिक और उनकी नई गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के रिश्तों की चर्चा हर तरफ है, लेकिन इसी बीच एक ऐसा मोड़ आया है जिसने फैंस को हैरान कर दिया है। हार्दिक की पूर्व पत्नी नताशा स्टेनकोविक हाल ही में पांड्या परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने पहुंची। जैसे ही तस्वीरें सामने आई सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। कपल के फैंस कमेंट करने लगे की काश दोनों एक बार फिर साथ आ जाए। वहीं, कई लोग माहिका को लेकर भी बातें कर रहे हैं।

हार्दिक से तलाक के बाद नताशा पहुंची ससुराल (Hardik Pandya And Natasa Divorce)

नताशा स्टेनकोविक भले ही हार्दिक से अलग हो चुकी हैं, लेकिन उनके हालिया कदम कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। रविवार को नताशा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर कीं, जिन्होंने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। दरअसल, नताशा अपने बेटे अगस्त्य के साथ हार्दिक के घर वडोदरा पहुंची थीं। इन तस्वीरों में नताशा न केवल हार्दिक की मां और दादी के साथ हंसती-मुस्कुराती दिख रही हैं, बल्कि हार्दिक की बहन और भाई क्रुणाल पांड्या भी उनके साथ काफी खुश नजर आए।

बेटे के बहाने बढ़ रही हैं नजदीकियां? (Natasa meet Hardik Pandya mother amid his link-up with Mahieka Sharma)

बता दें कि साल 2024 में हार्दिक और नताशा का करीब 5 साल पुराना रिश्ता टूट गया था और दोनों ने तलाक ले लिया था। इसके बाद हार्दिक का नाम माहिका शर्मा के साथ जुड़ा और दोनों अक्सर साथ देखे जाने लगे। लेकिन बेटे अगस्त्य की खातिर हार्दिक और नताशा आज भी संपर्क में हैं। हाल ही में हार्दिक ने अपने लाडले को एक लग्जरी डिफेंडर कार गिफ्ट की थी, जिसे लेने के लिए खुद नताशा पहुंची थीं। अब परिवार के साथ उनकी इन नजदीकियों को देखकर फैंस कयास लगा रहे हैं कि क्या यह जोड़ा गुपचुप तरीके से फिर से एक होने की कोशिश कर रहा है? या ये महज बेटे की खातिर नताशा कर रही हैं।

नताशा और हार्दिक को फिर साथ देखना चाहते हैं लोग

नताशा की इन पोस्ट्स पर यूजर्स के रिएक्शंस की बाढ़ आ गई है। एक यूजर ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, "पांड्या परिवार का यह पहलू कोई नहीं दिखाता कि वह नताशा का आज भी कितना ख्याल रखते हैं।" वहीं एक अन्य फैन ने कमेंट किया, "लगता है मिलन की घड़ी करीब है, दोनों फिर साथ आ सकते हैं।"

सोशल मीडिया पर लोग अब दो गुटों में बंट गए हैं। कुछ का मानना है कि यह सिर्फ बच्चे के लिए एक मैच्योर व्यवहार है, वहीं कुछ को लगता है कि हार्दिक और नताशा के बीच अभी भी प्यार बाकी है। फिलहाल, हार्दिक और माहिका के रिश्ते के बीच नताशा की 'ससुराल' में यह एंट्री आने वाले दिनों में क्या नया मोड़ लेती है, यह देखना दिलचस्प होगा।

ये भी पढ़ें

‘फटे जूते नहीं, लाखों का फैशन’ सलमान खान के घिसे-पिटे शूज की कीमत में आ सकती है एक EV स्कूटी
बॉलीवुड
Salman Khan phate joote Balenciaga cowboy boots it cost 1.20 to 1.50 lakh

खबर शेयर करें:

Published on:

06 Apr 2026 03:20 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / हार्दिक-नताशा के रिश्ते में नया ट्विस्ट! पहुंची सास से मिलने, लोग बोले- तलाक के बाद फिर साथ

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

राघव चड्ढा का नाम सुनते ही अंजान बनीं पत्नी परिणीति चोपड़ा, बोलीं- मुझे कोई कुछ बताता ही नहीं

Parineeti Chopra On Raghav Chadha Controversy
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ की गालियों पर 18 दिन बाद एक्शन, एसपी असलम के फेमस डायलॉग को किया गया म्यूट

Dhurandhar 2 Sanjay Dutt Scene Censored
बॉलीवुड

11 साल बाद फिल्मों में वापसी करेंगी बिपाशा बसु, कमबैक करने पर दिया ये बयान

Bipasha Basu Comeback In Bollywood
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ की छप्पर फाड़ कमाई से डरीं एकता कपूर? ‘भूत बंगला’ की रिलीज में देरी को लेकर दिया बयान

Ekta Kapoor On Bhoot Bangla Release Amid Dhurandhar 2
बॉलीवुड

‘बाबा लाडला मरा तो ल्यारी में मनी दिवाली’, ‘धुरंधर 2’ के गैंगस्टर ने खोले राज, बोले- रहमान डकैत का राइट हैंड

Shrysh Zutshi On Playing Baba Ladla In Dhurandhar 2
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.