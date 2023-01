डंके की चोट पर बोले नवाजुद्दीन सिद्दीकी- 25 करोड़ में भी नहीं करूंगा छोटा रोल

फिल्मों में अपने छोटे-छोटे रोल से एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम अब दमदार और दिग्गज एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गया है। गैंग्स ऑफ वासेपुर से मशहूर हुए नवाज ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने काम और भूमिकाओं को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा की अब वह छोटे रोल नहीं करेंगे।

Nawazuddin Siddiqui says he won't do 'small roles’ in films even if offered Rs 25 crore'