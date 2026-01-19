नेहा कक्कड़ का पब्लिसिटी स्टंट? रिलेशनशिप और काम से ब्रेक के एलान के तुरंत बाद हटाया पोस्ट, मिनटों में हुआ वायरल

बता दें जैसे ही नेहा की ये इंस्टाग्राम स्टोरी वायरल हुई उन्होंने तुरंत इसे डिलीट कर दिया। फिलहाल उनके अकाउंस पर ऐसी कोई भी स्टोरी नजर नहीं आ रही है लेकिन तमाम पैपराजी पेजिस और सोशल मीडिया पर उनका ये पोस्ट मिनटों में वायरल हो गया। हालांकि नेहा के इस पोस्ट के पीछे का कोई कारण सामने नहीं आया है। उन्होंने ये पोस्ट आखिर क्यों किया। क्या वो किसी तनाव या दबाव में हैं, फिलहाल कुछ भी साफ नहीं हो पाया है।