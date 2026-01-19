19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

नेहा कक्कड़ का पब्लिसिटी स्टंट? रिलेशनशिप और काम से ब्रेक के एलान के तुरंत बाद हटाया पोस्ट, मिनटों में हुआ वायरल

Neha Kakkar Announces Break From Work And Relationships: बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ अब अपने एक पोस्ट के चलते फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने पहले काम से ब्रेक का एलान किया फिर बाद में पोस्ट डिलीट कर दिया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 19, 2026

Neha Kakkar Announces Break From Work And Relationships

Neha Kakkar Announces Break ( सोर्स- इंस्टाग्राम)

Neha Kakkar Announces Break From Work And Relationships: बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ हाल ही में सुर्खियों में आ गईं जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर किया। इस पोस्ट के मुताबिक नेहा ने सोशल मीडिया, काम और अपने रिश्तों से ब्रेक लेने का एलान किया। हालांकि इसके तुरंत बाद उन्होंने पोस्ट डिलीट भी कर दिया लेकिन तब तक उनका ये पोस्ट वायरल हो गया था।

नेहा कक्कड़ के पोस्ट ने बढ़ाई हलचल (Neha Kakkar Announces Break)

सिंगर नेहा कक्कड़ ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा-चौड़ा नोट साझा किया जिसमें उन्होंने अपने काम और जिम्मेदारियों से ब्रेक लेने का अनाउंसमेंट किया। उन्होंने अपने नोट में लिखा- 'वक्त आ गया है अपनी जिम्मेदारियों, काम और रिलेशनशिप्स से ब्रेक लेने का। मुझे नहीं पता कि मैं वापस आऊंगी या नहीं। आप सभी का शुक्रिया।'

नेहा ने पैपराजी से की अपील (Neha Kakkar Requests Paparazzi)

इतना ही नहीं, नेहा कक्कड़ ने एक ओर पोस्ट साझा करते हुए लिखा- 'मैं पैपराजी, मीडिया और फैंस से अपील करती हूं कि मुझे प्लीज बिल्कुल भी कवर ना किया जाए। मैं उम्मीद करती हूं कि मेरी प्राइवेसी का सम्मान किया जाएगा और मुझे मेरी जिंदगी जीने दी जाएगी। प्लीज कोई कैमरा नहीं। ये बहुत छोटी चीज है जो आप मेरे लिए कर सकते हो।'

नेहा ने पोस्ट किया डिलीट (Neha Kakkar Deletes Post)

बता दें जैसे ही नेहा की ये इंस्टाग्राम स्टोरी वायरल हुई उन्होंने तुरंत इसे डिलीट कर दिया। फिलहाल उनके अकाउंस पर ऐसी कोई भी स्टोरी नजर नहीं आ रही है लेकिन तमाम पैपराजी पेजिस और सोशल मीडिया पर उनका ये पोस्ट मिनटों में वायरल हो गया। हालांकि नेहा के इस पोस्ट के पीछे का कोई कारण सामने नहीं आया है। उन्होंने ये पोस्ट आखिर क्यों किया। क्या वो किसी तनाव या दबाव में हैं, फिलहाल कुछ भी साफ नहीं हो पाया है।

नेहा ने किया पब्लिसिटी स्टंट?

नेहा ने जिस तरह अपने क्रिप्टिक पोस्ट को शेयर करने के बाद डिलीट किया। उसके बाद कई फैंस और यूजर्स ने इसे स्टंट करार दिया। कई लोगों ने कमेंट करते हुए कहा कि ये नेहा का एक और स्टंट हो सकता है। इसके अलावा एक यूजर ने लिखा- अगर ऐसा सच में है तो मैं बहुत खुश हूं। वहीं एक और यूजर ने लिखा- बहुत अच्छा विचार है आपका। ब्रेक लेने की जरूरत है।'

ये भी पढ़ें

43 के रणबीर की कजिन बुआ लगती हैं 28 की जान्हवी? कपूर खानदान के बारे में ये सच उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
Janhvi Kapoor is Ranbir Kapoor's Cousin Aunt

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

19 Jan 2026 01:58 pm

Published on:

19 Jan 2026 01:24 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / नेहा कक्कड़ का पब्लिसिटी स्टंट? रिलेशनशिप और काम से ब्रेक के एलान के तुरंत बाद हटाया पोस्ट, मिनटों में हुआ वायरल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

बेशक बाद में जो हुआ, वो अलग था… ‘सिकंदर’ की फ्लॉप होने की वजह आई सामने, एक्ट्रेस ने किया खुलासा

फिल्म 'सिकंदर'
बॉलीवुड

मेरी इज्जत का ख्याल…, पत्नी सुनीता आहूजा संग विवाद पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- साजिश रची जा रही

Govinda Breaks Silence on Sunita Ahuja Controversy
बॉलीवुड

2016 ही अच्छा था… सपना भवानी ने माही, जीवा और सुशांत सिंह राजपूत संग सीक्रेट गैंग का किया खुलासा

2016 ही अच्छा था... सपना भवानी ने माही, जीवा और सुशांत सिंह राजपूत संग सीक्रेट गैंग का किया खुलासा
बॉलीवुड

43 के रणबीर की कजिन बुआ लगती हैं 28 की जान्हवी? कपूर खानदान के बारे में ये सच उड़ा देगा होश

Janhvi Kapoor is Ranbir Kapoor's Cousin Aunt
बॉलीवुड

‘मुझे पैसों की जरूरत…’, सलमान खान की एक्स भाभी ने 17 की उम्र में शुरू की मॉडलिंग, संघर्ष के दिनों पर बोलीं मलाइका अरोड़ा

Malaika Arora on Struggling Days
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.