नेहा कक्कड़ का पब्लिसिटी स्टंट? रिलेशनशिप और काम से ब्रेक के एलान के तुरंत बाद हटाया पोस्ट, मिनटों में हुआ वायरल

Neha Kakkar Announces Break ( सोर्स- इंस्टाग्राम)
Neha Kakkar Announces Break From Work And Relationships: बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ हाल ही में सुर्खियों में आ गईं जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर किया। इस पोस्ट के मुताबिक नेहा ने सोशल मीडिया, काम और अपने रिश्तों से ब्रेक लेने का एलान किया। हालांकि इसके तुरंत बाद उन्होंने पोस्ट डिलीट भी कर दिया लेकिन तब तक उनका ये पोस्ट वायरल हो गया था।
सिंगर नेहा कक्कड़ ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा-चौड़ा नोट साझा किया जिसमें उन्होंने अपने काम और जिम्मेदारियों से ब्रेक लेने का अनाउंसमेंट किया। उन्होंने अपने नोट में लिखा- 'वक्त आ गया है अपनी जिम्मेदारियों, काम और रिलेशनशिप्स से ब्रेक लेने का। मुझे नहीं पता कि मैं वापस आऊंगी या नहीं। आप सभी का शुक्रिया।'
इतना ही नहीं, नेहा कक्कड़ ने एक ओर पोस्ट साझा करते हुए लिखा- 'मैं पैपराजी, मीडिया और फैंस से अपील करती हूं कि मुझे प्लीज बिल्कुल भी कवर ना किया जाए। मैं उम्मीद करती हूं कि मेरी प्राइवेसी का सम्मान किया जाएगा और मुझे मेरी जिंदगी जीने दी जाएगी। प्लीज कोई कैमरा नहीं। ये बहुत छोटी चीज है जो आप मेरे लिए कर सकते हो।'
बता दें जैसे ही नेहा की ये इंस्टाग्राम स्टोरी वायरल हुई उन्होंने तुरंत इसे डिलीट कर दिया। फिलहाल उनके अकाउंस पर ऐसी कोई भी स्टोरी नजर नहीं आ रही है लेकिन तमाम पैपराजी पेजिस और सोशल मीडिया पर उनका ये पोस्ट मिनटों में वायरल हो गया। हालांकि नेहा के इस पोस्ट के पीछे का कोई कारण सामने नहीं आया है। उन्होंने ये पोस्ट आखिर क्यों किया। क्या वो किसी तनाव या दबाव में हैं, फिलहाल कुछ भी साफ नहीं हो पाया है।
नेहा ने जिस तरह अपने क्रिप्टिक पोस्ट को शेयर करने के बाद डिलीट किया। उसके बाद कई फैंस और यूजर्स ने इसे स्टंट करार दिया। कई लोगों ने कमेंट करते हुए कहा कि ये नेहा का एक और स्टंट हो सकता है। इसके अलावा एक यूजर ने लिखा- अगर ऐसा सच में है तो मैं बहुत खुश हूं। वहीं एक और यूजर ने लिखा- बहुत अच्छा विचार है आपका। ब्रेक लेने की जरूरत है।'
