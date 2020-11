जब Neha Sharma की सेल्फी में दिखने लगा सेक्स टॉय, एक्ट्रेस ने ट्रोलर्स को ऐसे लगाई थी लताड़

नई दिल्ली | बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस नेहा शर्मा (Neha Sharma) 21 नवंबर को अपना जन्मदिन मना रही हैं। नेहा दुबई में अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही हैं। उन्होंने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन (Neha Sharma Birthday) के कुछ वीडियोज इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं। नेहा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी बोल्ड तस्वीरों के कारण सुर्खियों में बनी रहती हैं। एक बार नेहा अपनी एक सेल्फी को लेकर बुरी तरह फंस गई थी। सोशल मीडिया (Social media) पर नेहा की अचानक एक ऐसी फोटो वायरल होने लगी जिसमें सेक्स टॉय नजर आ रहा था और इस कारण वो बुरी तरह ट्रोल हो गई थीं। जिसके बाद नेहा ने खुद सामने आकर सबकी बोलती बंद कर दी थी।

दरअसल, नेहा की असली सेल्फी फोटो के साथ कुछ ट्रोलर्स ने छेड़छाड़ कर दी थी। इस फोटो में नेहा के पीछे सेक्स टॉय नजर आ रहा था। इसी कारण लोग नेहा को ट्रोल करने लगे। हालांकि जब नेहा खुद सामने आई और उन्होंने उनकी फोटो को एडिट(Neha Sharma fake photo) करने वालों को आड़े हाथों लिया तब जाकर सच सबके आया। नेहा ने अपनी असली तस्वीर को पोस्ट करते हुए ट्रोलर्स को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा- ये बहुत दुख की बात है कि महिलाओं से नफरत करने वाले लोग किस हद तक जा सकते हैं...., फोटो को मॉर्फ करना बंद करो.. ऐसी ओझी हरकत करने से बाहर आओ। ये देखो ऑरिजनल फोटो।

It’s sad how misogynistic people can be..stop morphing pics and get cheap thrills out of it..this is the original pic.. pic.twitter.com/fmTqxtllYg