थिएटर में मिली थी नवजात बच्ची, इस डायरेक्टर ने ली गोद, आज है उसका बॉलीवुड में बड़ा नाम

प्रकाश झा ने पेरेंट सर्कल को दिए एक इंटरव्यू में 1988 के किस्से के बारे में कहा,' ये एक दर्दनाक घटना थी, जहां नवजात बच्चों को कूड़ेदान या सुनसान जगहों पर छोड़ दिया जाता है। ये एक दिल दहला देने वाली घटना जब मेरे सामने आई तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। दरअसल, मैं उस समय दिल्ली के एक अनाथालय में वॉलंटियर के तौर पर काम करता था। इसी दौरान अनाथालय से एक कॉल आया कि किसी ने 10 दिन की एक बच्ची को थिएटर की सीट के नीचे छोड़कर चला गया है, और जब मैनें उस बच्ची को वहां देखा तो दिल दर्द से भर उठा। बच्ची के शरीर को चूहों ने बुरी तरह कुतर लिया था और बच्ची के पूरे शरीर में संक्रमण फैल चुका था। चूहों और कीड़े-मकोड़ों ने उसके शरीर पर गहरे घाव कर दिए थे।'