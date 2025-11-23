Patrika LogoSwitch to English

थिएटर में मिली थी नवजात बच्ची, इस डायरेक्टर ने ली गोद, आज है उसका बॉलीवुड में बड़ा नाम

Film Director Prakash Jha: बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर प्रकाश झा की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि, उन्होंने एक 10 दिन की नवजात बच्ची को गोद लेकर उसकी किस्मत बदल दी। जो उनकी हिम्मत और निस्वार्थ प्रेम की कहानी बयां करता है…

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 23, 2025

थिएटर में मिली नवजात बच्ची, इस डायरेक्टर ने ली गोद, आज है वो बॉलीवुड में बड़ा नाम

प्रकाश झा (सोर्स; X )

Film Director Prakash Jha: बॉलीवुड की दुनिया में ऐसे कई हस्तियां है जिन्होंने अनाथ बच्चों को गोद लेकर उनकी जिंदगी बदल दी है और समाज के सामने एक बड़ी मिसाल कायम की है। बता दें, इस लिस्ट में सुष्मिता सेन, सनी लियोनी और मिथुन चक्रवर्ती जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। इन्हीं प्रेरणादायक हस्तियों में से एक हैं फिल्ममेकर प्रकाश झा, जो 'आश्रम', 'राजनीति', 'गंगाजल' जैसी बड़ी फिल्मों और सीरीज के लिए जाने जाते हैं।

अगर उनकी प्राइवेट लाइफ की बात करे तो, दीप्ति नवल के साथ उनकी शादी और तलाक भी काफी सुर्खियों में रहा। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में कई मिसाल देने वाले काम किए हैं। फेमस फिल्म डाइरेक्टर प्रकाश झा ने 20 साल की उम्र में ही ये तय कर लिया था कि वो एक बच्चा गोद लेंगे और उन्होंने ये वादा भी पूरा कर दिया, जो किसी मिसाल से कम नहीं है।

ये एक दर्दनाक घटना थी

प्रकाश झा ने पेरेंट सर्कल को दिए एक इंटरव्यू में 1988 के किस्से के बारे में कहा,' ये एक दर्दनाक घटना थी, जहां नवजात बच्चों को कूड़ेदान या सुनसान जगहों पर छोड़ दिया जाता है। ये एक दिल दहला देने वाली घटना जब मेरे सामने आई तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। दरअसल, मैं उस समय दिल्ली के एक अनाथालय में वॉलंटियर के तौर पर काम करता था। इसी दौरान अनाथालय से एक कॉल आया कि किसी ने 10 दिन की एक बच्ची को थिएटर की सीट के नीचे छोड़कर चला गया है, और जब मैनें उस बच्ची को वहां देखा तो दिल दर्द से भर उठा। बच्ची के शरीर को चूहों ने बुरी तरह कुतर लिया था और बच्ची के पूरे शरीर में संक्रमण फैल चुका था। चूहों और कीड़े-मकोड़ों ने उसके शरीर पर गहरे घाव कर दिए थे।'

इस डायरेक्टर ने ली गोद, आज है वो बॉलीवुड में बड़ा नाम

इसके बाद प्रकाश झा ने पहले तो बच्ची का अस्पताल में इलाज करवाया और फिर कानूनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद उसे गोद ले लिया। उनकी पत्नी दीप्ति नवल ने भी इस फैसले में उनका सपोर्ट किया। इसके बाद प्रकाश और दीप्ति ने मिलकर उस बच्ची को गोद लिया और उसका नाम दिशा झा रखा।

जब प्रकाश झा और दीप्ति नवल ने दिशा को गोद लिया तब उनकी कोई अपनी संतान नहीं थी। गोद लेने के कई साल बाद दीप्ति प्रेग्नेंट हुईं, लेकिन उनका मिसकैरिज हो गया। इस घटना से दोनों को काफी सदमा लगा, जिसके बाद उनके रिश्ते में दूरीयां बढ़नी शूरू हो गई और साल भर के अंदर ही उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद प्रकाश झा ने दिशा की कस्टडी ली और अकेले ही उसकी परवरिश करने लगे।

फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना-माना नाम

दीप्ति भी दिशा को बेहद प्यार करती हैं और प्रकाश झा से अलग होने के बाद भी वो दिशा के साथ समय बिताने का कोई मौका नहीं छोड़तीं। आज के समय में दिशा झा फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना-माना नाम बन चुकी हैं। वो अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी चलाती हैं, जिसका नाम 'पेन पेपर सीजर एंटरटेनमेंट' है। साथ ही उन्होंने अपने पिता प्रकाश झा के साथ मिलकर 2019 में फिल्म 'फ्रॉड सइयां' का बनाया था।

Entertainment

Updated on:

23 Nov 2025 04:51 pm

Published on:

23 Nov 2025 04:28 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / थिएटर में मिली थी नवजात बच्ची, इस डायरेक्टर ने ली गोद, आज है उसका बॉलीवुड में बड़ा नाम

बॉलीवुड

मनोरंजन

