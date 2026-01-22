तेरी दुल्हन सजाऊंगी…प्रियंका के वायरल गाने पर थिरके पति निक जोनस, देसी गर्ल ने इस अंदाज में किया रिएक्ट

Nick Jonas Grooves To Teri Dulhan Sajaoongi: बॉलीवुड और हॉलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ियों में शामिल प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस एक बार फिर सोशल मीडिया पर छा गए हैं। दोनों अक्सर अपनी मजेदार और दिलचस्प केमिस्ट्री से फैंस का दिल जीत लेते हैं। इस बार चर्चा की वजह बना है निक जोनस का एक वीडियो, जिसमें वो प्रियंका चोपड़ा के पुराने हिंदी गाने पर देसी अंदाज में झूमते नजर आ रहे हैं।