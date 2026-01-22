22 जनवरी 2026,

गुरुवार

बॉलीवुड

‘अमिताभ बच्चन के घर 8 बजे के बाद बॉलीवुड से किसी को इजाजत नहीं’, बिग बी के साथ काम कर चुके अभिनेता ने किया खुलासा

Raja Bundela on Amitabh Bachchcan: बिग बी के साथ काम कर चुके एक्टर राजा बुंदेला ने हाल ही में उन्हें लेकर एक दिलचस्प बात बताई है। राजा ने कहा है कि अमिताभ बच्चन के घर के दरवाजे रात 8 बजे के बाद बंद हो जाया करते थे। क्या कुछ कहा राजा ने, चलिए जानते हैं।

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 22, 2026

Raja Bundela on Amitabh Bachchan

Raja Bundela on Amitabh Bachchan (सोर्स- इंस्टाग्राम)

Raja Bundela on Amitabh Bachchan: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन सिर्फ अपनी दमदार अदाकारी के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अनुशासन, समय की पाबंदी और प्रोफेशनल रवैये के लिए भी जाने जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में पांच दशक से ज्यादा समय बिताने के बावजूद बिग बी आज भी नए कलाकारों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। उनके साथ काम कर चुके कई कलाकार समय-समय पर उनके किस्से साझा करते रहते हैं। हाल ही में अभिनेता और को-स्टार राजा बुंदेला ने अमिताभ बच्चन से जुड़ा एक ऐसा अनुभव साझा किया, जिसने सभी को उनके काम के प्रति समर्पण का कायल बना दिया।

राजा बुंदेला ने किया खुलासा

राजा बुंदेला ने एक 'डियर जेनरेशन' के साथ पॉडकास्ट के दौरान बताया कि अमिताभ बच्चन शूटिंग पर आने से पहले ही अपने सभी डायलॉग पूरी तरह याद रखते थे। सेट पर पहुंचने के बाद वो कभी स्क्रिप्ट को लेकर असमंजस में नहीं दिखते थे। उनका कहना था कि बिग बी की तैयारी इतनी पुख्ता होती थी कि सीन के दौरान किसी तरह की रुकावट की गुंजाइश ही नहीं रहती थी।

उन्होंने एक दिलचस्प घटना का जिक्र करते हुए बताया कि एक फिल्म की शूटिंग गोवा में चल रही थी। एक सीन में अमिताभ बच्चन को सड़क पर चलते हुए झुकना था, जिससे उनके जूते साफ नजर आने वाले थे। लेकिन शूट से ठीक पहले पता चला कि कंटिन्यूटी के लिए जरूरी वही जूते मुंबई में छूट गए हैं। उस दौर में न तो फ्लाइट्स आसानी से मिलती थीं और न ही व्यवस्थाएं इतनी सरल थीं। यूनिट के कई लोगों को लगा कि अब शूटिंग टल जाएगी।

बिग बी के अनुशासन की तारीफ

लेकिन अमिताभ बच्चन ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने तुरंत अपने स्पॉट बॉय को रातों-रात मुंबई भेजा, ताकि वो वही जूते लेकर वापस आए। अगली सुबह सभी लोग हैंगओवर और थकान में थे, लेकिन सुबह साढ़े सात बजे अमिताभ बच्चन पूरी तरह तैयार होकर सेट पर मौजूद थे। मेकअप, कपड़े और जूते- सब कुछ परफेक्ट। वो शांत भाव से अखबार पढ़ रहे थे, मानो कुछ हुआ ही न हो। यह देखकर डायरेक्टर और पूरी टीम हैरान रह गई।

'रात 8 बजे के बाद कोई मिल नहीं सकता था'

राजा बुंदेला के मुताबिक, अमिताभ बच्चन सिर्फ काम के प्रति ही नहीं, बल्कि निजी जिंदगी को लेकर भी बेहद अनुशासित थे। उन्होंने बताया कि बिग बी काम और परिवार के बीच साफ रेखा खींचकर रखते थे। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए उनके घर के दरवाजे रात 8 बजे के बाद बंद हो जाते थे। वह उस समय को पूरी तरह परिवार के लिए सुरक्षित रखते थे और किसी भी तरह की गॉसिप या अनावश्यक बातचीत से दूरी बनाकर रखते थे।

ये आदत उस दौर में भी थी, जब अमिताभ बच्चन एक साथ दो-तीन फिल्मों की शूटिंग कर रहे होते थे। फिर भी वह समय पर सोना, समय पर उठना और समय पर सेट पहुंचना नहीं भूलते थे। यही कारण है कि आज भी उन्हें इंडस्ट्री का सबसे अनुशासित अभिनेता माना जाता है।

अमिताभ बच्चन का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो अमिताभ बच्चन हाल ही में लोकप्रिय टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के नए सीजन को होस्ट करते नजर आए थे। फिल्मों में वह आने वाले समय में ‘कल्कि 2898 एडी’ के सीक्वल और कोर्टरूम ड्रामा ‘सेक्शन 84’ में दिखाई देंगे। उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन बिग बी का प्रोफेशनलिज्म आज भी उतना ही मजबूत है।

Updated on:

22 Jan 2026 09:22 am

Published on:

22 Jan 2026 09:21 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 'अमिताभ बच्चन के घर 8 बजे के बाद बॉलीवुड से किसी को इजाजत नहीं', बिग बी के साथ काम कर चुके अभिनेता ने किया खुलासा

