‘अमिताभ बच्चन के घर 8 बजे के बाद बॉलीवुड से किसी को इजाजत नहीं’, बिग बी के साथ काम कर चुके अभिनेता ने किया खुलासा

Raja Bundela on Amitabh Bachchan: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन सिर्फ अपनी दमदार अदाकारी के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अनुशासन, समय की पाबंदी और प्रोफेशनल रवैये के लिए भी जाने जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में पांच दशक से ज्यादा समय बिताने के बावजूद बिग बी आज भी नए कलाकारों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। उनके साथ काम कर चुके कई कलाकार समय-समय पर उनके किस्से साझा करते रहते हैं। हाल ही में अभिनेता और को-स्टार राजा बुंदेला ने अमिताभ बच्चन से जुड़ा एक ऐसा अनुभव साझा किया, जिसने सभी को उनके काम के प्रति समर्पण का कायल बना दिया।