Nirupa Roy: मौत के 20 साल बाद भी निरूपा रॉय की ये बात नहीं जानते लोग!

Nirupa Roy Death Anniversary: बॉलीवुड में कई चेहरे आते-जाते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा दिलों में बस जाते हैं। ऐसी ही एक दिग्गज अभिनेत्री थीं निरूपा रॉय, जिन्हें पूरी फिल्म इंडस्ट्री में ‘बॉलीवुड की मां’ कहा जाता था। उनकी मां वाली भूमिकाएं इतनी भावनात्मक और सच्ची होती थीं कि लोग उन्हें असल जिंदगी में भी मां की तरह सम्मान देने लगे थे। साल 1975 में आई फिल्म ‘दीवार’ में उन्होंने अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया था, और यहीं से शुरू हुई उनकी वो पहचान, जो आज तक कायम है। इसके बाद निरूपा रॉय ने अपने पूरे करियर में ‘मां’ के किरदार को ऐसे निभाया कि वो हर घर में मशहूर हो गईं। खास बात ये है कि उन्होंने बहुत कम बोल्ड फिल्में की।