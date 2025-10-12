Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Nirupa Roy: मौत के 20 साल बाद भी निरूपा रॉय की ये बात नहीं जानते लोग!

Nirupa Roy: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस निरूपा रॉय को गुजरे 20 साल हो गए हैं। लेकिन एक्ट्रेस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि…

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 12, 2025

Nirupa Roy

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस निरूपा रॉय (सोर्स: एक्स)

Nirupa Roy Death Anniversary: बॉलीवुड में कई चेहरे आते-जाते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा दिलों में बस जाते हैं। ऐसी ही एक दिग्गज अभिनेत्री थीं निरूपा रॉय, जिन्हें पूरी फिल्म इंडस्ट्री में ‘बॉलीवुड की मां’ कहा जाता था। उनकी मां वाली भूमिकाएं इतनी भावनात्मक और सच्ची होती थीं कि लोग उन्हें असल जिंदगी में भी मां की तरह सम्मान देने लगे थे। साल 1975 में आई फिल्म ‘दीवार’ में उन्होंने अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया था, और यहीं से शुरू हुई उनकी वो पहचान, जो आज तक कायम है। इसके बाद निरूपा रॉय ने अपने पूरे करियर में ‘मां’ के किरदार को ऐसे निभाया कि वो हर घर में मशहूर हो गईं। खास बात ये है कि उन्होंने बहुत कम बोल्ड फिल्में की।

जानिए क्या था असली नाम

निरूपा रॉय का जन्म 4 जनवरी 1931 को गुजरात के वलसाड में हुआ था। उनका असली नाम कांता चौहान था। महज 14 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। शादी के बाद वे अपने पति कमल रॉय के साथ मुंबई आ गईं। कमल रॉय का सपना था कि वे फिल्मों में एक्टर बनें, लेकिन उनके प्रयासों में उन्हें सफलता नहीं मिली। एक दिन कमल रॉय ने अपनी पत्नी के लिए भी फिल्मी करियर में संभावनाओं के बारे में सोचा और दोनों ने एक गुजराती फिल्म 'रणकदेवी' के लिए ऑडिशन दिया। जहां कमल को रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन निरूपा को लीड रोल ऑफर हुआ। इसी के साथ उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ।

शुरुआती दौर में निरूपा ने ज्यादातर धार्मिक और ऐतिहासिक फिल्मों में काम किया। वह 'हर हर महादेव', 'रानी रूपमती', और 'नागपंचमी' जैसी फिल्मों में देवी के रोल में नजर आईं। इन किरदारों की वजह से दर्शक उन्हें देवी मानने लगे थे। धीरे-धीरे उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी जगह बनाई और सामाजिक फिल्मों में भी काम किया। उनकी फिल्म 'दो बीघा जमीन' को फिल्म इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है, जिसमें उन्होंने शानदार अभिनय किया था।

'क्वीन ऑफ मिसरी' की कहानी

उनको सबसे बड़ी पहचान 'मां' के किरदार से आई। 1975 में आई फिल्म 'दीवार' में अमिताभ बच्चन के साथ मां का रोल निभाकर वे सबके दिलों में अपनी जगह बना गईं। उस वक्त से लेकर 1990 के दशक तक उन्होंने कई फिल्मों में मां के किरदार निभाए। 'अमर अकबर एंथोनी', 'खून पसीना', 'मुकद्दर का सिकंदर', 'सुहाग', 'इंकलाब', 'गिरफ्तार', 'मर्द', और 'गंगा-जमुना-सरस्वती' जैसी फिल्मों में निरूपा रॉय ने अमिताभ बच्चन की मां के रूप में यादगार भूमिका निभाई। उनकी मां वाली भूमिका इतनी प्रभावशाली थी कि उन्हें बॉलीवुड की 'क्वीन ऑफ मिसरी' भी कहा जाता था।

निरूपा रॉय का फिल्मी करियर लगभग पांच दशकों तक चला, और इस दौरान उन्होंने करीब 300 फिल्मों में काम किया। शुरुआत में वह लीड एक्ट्रेस के रूप में काम करती थीं, लेकिन मां के किरदार ने उन्हें अलग पहचान और सम्मान दिलाया। उन्होंने अपने किरदारों में जो ममता, दर्द और प्यार दिखाया, वह हर दिल को छू गया। इसके लिए उन्हें 2004 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया।

13 अक्टूबर 2004 को निरूपा रॉय का निधन हो गया, लेकिन उनकी मां वाली भूमिका आज भी भारतीय सिनेमा में एक मिसाल के तौर पर याद की जाती है।

ये भी पढ़ें

क्या होती है विसरा रिपोर्ट? अब सुलझेगी जुबीन गर्ग की मौत की गुत्थी! जानें ताजा अपडेट
बॉलीवुड
Zubeen Garg Viscera Report

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Published on:

12 Oct 2025 07:28 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Nirupa Roy: मौत के 20 साल बाद भी निरूपा रॉय की ये बात नहीं जानते लोग!

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

लोगों के दिलों को छू गई सोनू सूद की वीडियो, लाखों दिलों में जगाई उम्मीद की लौ

Sonu Sood latest video
बॉलीवुड

विक्रम भट्ट के साथ फ्रॉड: जानें किसने की गद्दारी, FIR दर्ज

Fraud With Vikram Bhatt
बॉलीवुड

4400 करोड़ रुपये का बजट, हर एपिसोड में 120 मिनट का खौफभरा एक्शन, 3 साल बाद हुई नए सीजन की वापसी

4400 करोड़ रुपये का बजट, हर एपिसोड में 120 मिनट का खौफभरा एक्शन, 3 साल बाद हुई नए सीजन की वापसी
बॉलीवुड

तलाक के 1 साल बाद ईशा देओल का पसीजा दिल, Ex हसबैंड से कहा- मेरे बच्चों के पिता…

Esha Deol Family
बॉलीवुड

क्या होती है विसरा रिपोर्ट? अब सुलझेगी जुबीन गर्ग की मौत की गुत्थी! जानें ताजा अपडेट

Zubeen Garg Viscera Report
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.