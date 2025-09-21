Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

Zubeen Garg की अंतिम विदाई में उमड़ा जनसैलाब, देखें वीडियो

Zubeen Garg Funeral: जुबीन गर्ग का निधन केवल एक गायक की मौत नहीं है, बल्कि एक युग का अंत है। उनकी अंतिम विदाई में उमड़ा जनसैलाब इस बात का प्रमाण है कि वे कितने लोकप्रिय और प्रिय थे…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 21, 2025

सिर्फ एक गायक नहीं, एक युग का अंत, Zubeen Garg की अंतिम विदाई में उमड़ा जनसैलाब, देखें वीडियो
अंतिम विदाई में उमड़ा जनसैलाब (फोटो सोर्स: X)

Zubeen Garg Funeral: असम के दिलों पर राज करने वाले गायक जुबीन गर्ग का 19 सितंबर को निधन हो गया। वे सिंगापुर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे, जहां स्कूबा डाइविंग के दौरान हुए हादसे में उनकी जान चली गई। आज सुबह उनकी अस्थियां सिंगापुर से गुवाहाटी लाई गईं, जहां सरुसजाई स्टेडियम में उन्हें अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। जुबीन गर्ग को आखिरी विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में फैंस पहुंचे, जिनकी आंखों में आंसू और दिलों में अपार दुख था।

अंतिम विदाई में उमड़ा जनसैलाब...देखें वीडियो

हवाई अड्डे से जुबीन गर्ग का पार्थिव शरीर सीधे काहिलीपारा स्थित उनके घर ले जाया गया, जहां परिवार के सदस्यों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम यात्रा के दौरान गुवाहाटी की सड़कें लोगों से भरी रहीं। हर कोई नम आंखों से जुबीन गर्ग को अंतिम विदाई देने पहुंचा।

ये भी पढ़ें

अगर ‘मिराय’ ने किया है इंप्रेस? तो अब बारी है इन फिल्मों की, VFX ऐसा कि देख दुनिया भूल जाएंगे
OTT
अगर 'मिराय' ने किया है इंप्रेस? तो अब बारी है इन फिल्मों की, VFX ऐसा कि देख दुनिया भूल जाएंगे

बता दें कि एक मार्मिक दृश्य में, ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस अधिकारी को भी जुबीन गर्ग के अंतिम संस्कार के दौरान भावुक होते हुए देखा गया। ये पल कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो दिखाता है कि सिंगर के निधन ने लोगों पर कितना गहरा प्रभाव डाला है।

जुबीन को श्रद्धांजलि

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्विटर पर घोषणा की, "हमारे प्रिय जुबीन को अंतिम बार देखने की लोगों की इच्छा लगातार बढ़ रही है, और हम इन भावनाओं को गहराई से समझते हैं। इसलिए, आज रात भर भोगेश्वर बरुआ स्टेडियम आम जनता के लिए खुला रहेगा, ताकि लोग जुबीन को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। कल भी जुबीन के पार्थिव शरीर को सरुसजाई में रखा जाएगा, ताकि लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें।" दरअसल, जुबीन गर्ग का निधन असम के लिए एक बड़ी क्षति है। उनकी आवाज, उनके गाने और उनकी कला हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। वे एक प्रेरणा थे और हमेशा रहेंगे। असम के लोग अपने चहेते सितारे को हमेशा याद रखेंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

21 Sept 2025 05:46 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Zubeen Garg की अंतिम विदाई में उमड़ा जनसैलाब, देखें वीडियो

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.