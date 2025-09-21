Zubeen Garg की अंतिम विदाई में उमड़ा जनसैलाब, देखें वीडियो

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्विटर पर घोषणा की, "हमारे प्रिय जुबीन को अंतिम बार देखने की लोगों की इच्छा लगातार बढ़ रही है, और हम इन भावनाओं को गहराई से समझते हैं। इसलिए, आज रात भर भोगेश्वर बरुआ स्टेडियम आम जनता के लिए खुला रहेगा, ताकि लोग जुबीन को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। कल भी जुबीन के पार्थिव शरीर को सरुसजाई में रखा जाएगा, ताकि लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें।" दरअसल, जुबीन गर्ग का निधन असम के लिए एक बड़ी क्षति है। उनकी आवाज, उनके गाने और उनकी कला हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। वे एक प्रेरणा थे और हमेशा रहेंगे। असम के लोग अपने चहेते सितारे को हमेशा याद रखेंगे।