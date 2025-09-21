Zubeen Garg की अंतिम विदाई में उमड़ा जनसैलाब, देखें वीडियो

Zubeen Garg Funeral: असम के दिलों पर राज करने वाले गायक जुबीन गर्ग का 19 सितंबर को निधन हो गया। वे सिंगापुर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे, जहां स्कूबा डाइविंग के दौरान हुए हादसे में उनकी जान चली गई। आज सुबह उनकी अस्थियां सिंगापुर से गुवाहाटी लाई गईं, जहां सरुसजाई स्टेडियम में उन्हें अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। जुबीन गर्ग को आखिरी विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में फैंस पहुंचे, जिनकी आंखों में आंसू और दिलों में अपार दुख था।
हवाई अड्डे से जुबीन गर्ग का पार्थिव शरीर सीधे काहिलीपारा स्थित उनके घर ले जाया गया, जहां परिवार के सदस्यों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम यात्रा के दौरान गुवाहाटी की सड़कें लोगों से भरी रहीं। हर कोई नम आंखों से जुबीन गर्ग को अंतिम विदाई देने पहुंचा।
बता दें कि एक मार्मिक दृश्य में, ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस अधिकारी को भी जुबीन गर्ग के अंतिम संस्कार के दौरान भावुक होते हुए देखा गया। ये पल कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो दिखाता है कि सिंगर के निधन ने लोगों पर कितना गहरा प्रभाव डाला है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्विटर पर घोषणा की, "हमारे प्रिय जुबीन को अंतिम बार देखने की लोगों की इच्छा लगातार बढ़ रही है, और हम इन भावनाओं को गहराई से समझते हैं। इसलिए, आज रात भर भोगेश्वर बरुआ स्टेडियम आम जनता के लिए खुला रहेगा, ताकि लोग जुबीन को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। कल भी जुबीन के पार्थिव शरीर को सरुसजाई में रखा जाएगा, ताकि लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें।" दरअसल, जुबीन गर्ग का निधन असम के लिए एक बड़ी क्षति है। उनकी आवाज, उनके गाने और उनकी कला हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। वे एक प्रेरणा थे और हमेशा रहेंगे। असम के लोग अपने चहेते सितारे को हमेशा याद रखेंगे।