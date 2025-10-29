गलती से भी मिस मत कर देना ये मूवी… नवंबर में रिलीज होंगी ये धाकड़ फिल्में

November 2025 Movie Releases: नवंबर महीना सिनेप्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होने वाला है। इस महीने एक्शन, रोमांस, हॉरर, कॉमेडी और थ्रिलर, हर जॉनर की एक से बढ़कर एक फिल्में पर्दे पर दस्तक देने को तैयार हैं। कहानी में ट्विस्ट, जबरदस्त क्लाइमेक्स और स्टारकास्ट भी दमदार होने वाली है। बॉक्स ऑफिस पर भी एंटरटेनमेंट का फुल तड़का लगने वाला है। आइए जानते हैं, किस तारीख पर क्या धमाका होने वाला है…