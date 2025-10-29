Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

गलती से भी मिस मत कर देना ये मूवी… नवंबर में रिलीज होंगी ये धाकड़ फिल्में

November 2025 Films Release: नवंबर महीने में एंटरटेनमेंट का फुल तड़का लगने वाला है। हर जॉनर की एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज होने वाली है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 29, 2025

November 2025 Movie Releases

नवंबर 2025 में रिलीज होने वाली फिल्में- देखें लिस्ट सभी एक से बढ़कर एक

November 2025 Movie Releases: नवंबर महीना सिनेप्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होने वाला है। इस महीने एक्शन, रोमांस, हॉरर, कॉमेडी और थ्रिलर, हर जॉनर की एक से बढ़कर एक फिल्में पर्दे पर दस्तक देने को तैयार हैं। कहानी में ट्विस्ट, जबरदस्त क्लाइमेक्स और स्टारकास्ट भी दमदार होने वाली है। बॉक्स ऑफिस पर भी एंटरटेनमेंट का फुल तड़का लगने वाला है। आइए जानते हैं, किस तारीख पर क्या धमाका होने वाला है…

मिस मत कर देना ये फिल्म…

महीने की शुरुआत ‘हक से’ के साथ होगी। यह फिल्म एक इमोशनल ड्रामा है, जिसमें एक सामाजिक संदेश भी छिपा है। यह फिल्म साल 1985 के ऐतिहासिक ‘शाहबानो बनाम अहमद खान केस’ से प्रेरित है। ये वही केस है, जिसने महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय की दिशा में नया अध्याय लिखा था।

फिल्म में यामी गौतम एक मजबूत महिला ‘शाह बानो’ के किरदार में नजर आएंगी, जो अपनी इज्जत और हक के लिए पूरे समाज से टकराती है। वहीं इमरान हाशमी उनके पति ‘मोहम्मद अहमद खान’ की भूमिका निभा रहे हैं।

फिल्म में शीबा चड्ढा, दानिश हुसैन और असीम हट्टंगडी जैसे दमदार कलाकारों ने भी अहम किरदार निभाए हैं, जो कहानी को और गहराई देते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ‘हक’ की कहानी मशहूर पत्रकार जिग्ना वोरा की किताब ‘बानो: भारत की बेटी’ से प्रेरित है। यह फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

14 नवंबर को डबल धमाका

14 नवंबर को सिनेमाघरों में डबल धमाका होने वाला है। सबसे पहले अजय देवगन की ‘दे दे प्यार दे 2’ रिलीज होगी, जिसमें देखने को मिलेगा मजेदार रोमांस और ड्रामा। इसी दिन रिलीज होंगी ‘हैलो कौन’ (एक प्यारी रोमांटिक कॉमेडी) और ‘द रनिंग मैन’, जो भरपूर एक्शन और सस्पेंस से भरी थ्रिलर है। यानी 14 नवंबर को हर जॉनर के फैंस को मिलेगा कुछ खास।

20 और 21 नवंबर को डर के साथ एक्शन ड्रामा

21 नवंबर का दिन हॉरर पसंद करने वालों के लिए है- ‘हॉन्टेड–घोस्ट्स ऑफ द पास्ट 3डी’, जो डर और रहस्य का मजेदार कॉम्बिनेशन है।

इसके साथ रिलीज होंगी ‘120 बहादुर’, ‘गुस्ताख इश्क’, और ‘सिसु: रोड टू रिवेंज’, जिनमें एक्शन-इमोशन और सस्पेंस का जबरदस्त तड़का मिलेगा। इसी दिन ‘काशी टू कश्मीर’ भी कुछ सिनेमाघरों में देखने को मिल सकती है।

27 नवंबर: इमोशन और एनिमेशन का जादू

महीने का अंत होगा मुस्कुराहट और मस्ती के साथ होने वाली है। ‘जूटोपिया 2’ बड़े पर्दे पर लौट रही है, जिसे बच्चे और बड़े दोनों ही पसंद करेंगे। इसके साथ ही रिलीज होगी ‘c’, जो त्योहार के मौसम में फेस्टिव मूड और पॉजिटिव वाइब्स बढ़ा देगी।

ये भी पढ़ें

47 साल पुराना वो दंगा जिसमें चली गई 184 लोगों की जान, 50 करोड़ में तैयार होगी फिल्म, कहानी सुनकर कांप उठेगी रूह
बॉलीवुड
Sambhal Files Riot

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Upcoming Bollywood Movies

अप​कमिंग मूवी

Updated on:

29 Oct 2025 07:58 pm

Published on:

29 Oct 2025 07:55 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / गलती से भी मिस मत कर देना ये मूवी… नवंबर में रिलीज होंगी ये धाकड़ फिल्में

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

फिल्म ‘हक’ पर छिड़े विवाद पर इमरान हाशमी ने दिया बयान, बोले- किसी भी मुस्लिमों की छवि…

Emraan Hashmi react on Haq controversy
बॉलीवुड

Sudhir Dalvi Hospitalized: ‘शिरडी के साईं बाबा’ फेम एक्टर की हालत गंभीर, हॉस्पिटल में भर्ती, परिवार ने मांगी 15 लाख की मदद

Shirdi Ke Sai Baba actor Sudhir Dalvi Hospitalised
बॉलीवुड

‘थामा’ और ‘एक दीवाने की दीवानीयत’ क्या इन 5 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ पाएंगी?

Thamma Box Office Collection Day 3
बॉलीवुड

इतना गंदा ड्रेस… इंडिया की टॉप सुपरमॉडल की हुई फजीहत, वीडियो आया सामने

Model Alicia Kaur
बॉलीवुड

सिंगर चन्नी नट्टन के घर फायरिंग के बाद दिलजीत दोसांझ को मिली धमकी, 1984 के दंगों से जुड़ा है मामला

Diljit Dosanjh Gets threat
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.