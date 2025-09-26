पहले दिन OG ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, ‘Jolly LLB 3’ हुई फुस्स

OG And Jolly LLB 3: सिनेमाघरों में गुरुवार का दिन बॉलीवुड, साउथ और हॉलीवुड फिल्मों के लिए मिला-जुला रहा। कुछ फिल्मों ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो कुछ की कमाई में गिरावट देखी गई। इस हफ्ते पवन कल्याण और इमरान हाशमी की तेलुगु फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचा दिया है। तो आइए जानते हैं 'ओजी', 'जॉली एलएलबी 3' की कमाई का हाल...
'दे कॉल हिम ओजी' में बॉलीवुड के इमरान हाशमी ने तेलुगु सिनेमा में डेब्यू किया है। इस फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है। अक्षय कुमार की 'जॉली एलएलबी 3' के सामने आने के बाद, 'ओजी' को पहले दिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सैकनिल्क के अनुसार, गुरुवार को इस फिल्म ने लगभग 90.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। ये शुरुआती आंकड़ा है, जिसमें आधिकारिक डेटा आने पर बदलाव हो सकता है।
तो वहीं, अक्षय कुमार और अरशद वारसी की 'जॉली एलएलबी 3' की कमाई में सप्ताह के दौरान गिरावट आई है। सोमवार को इस फिल्म ने 5.5 करोड़, मंगलवार को 6.5 करोड़ और बुधवार को 4.5 करोड़ रुपये कमाए। गुरुवार को इसका कलेक्शन 3.5 करोड़ रुपये तक रह गया। सात दिन पूरे होने पर फिल्म की कुल कमाई 73.50 करोड़ रुपये हो गई है।
बता दें कि तेलुगु फिल्म 'मिराई' ने भी अपनी अच्छी पकड़ बनाई हुई है। तेजा सज्जा अभिनीत यह फिल्म 2डी और 3डी दोनों फॉर्मेट में रिलीज हुई है। रिलीज के दिन ही इस फिल्म ने 13 करोड़ रुपये की शानदार ओपनिंग की थी, जो दर्शाता है कि दर्शकों को इस तरह की फिल्म का लंबे समय से इंतजार था। गुरुवार को 'मिराई' ने 36 लाख रुपये का कलेक्शन किया, वहीं 14 दिनों में इसकी कुल कमाई 84.41 करोड़ रुपये हो गई है।
कुल मिलाकर, गुरुवार का दिन फिल्मों के लिए मिला-जुला रहा। जहां 'दे कॉल हिम ओजी' ने जबरदस्त कमाई की, वहीं 'जॉली एलएलबी 3' की कमाई में गिरावट देखने को मिली है।