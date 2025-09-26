पहले दिन OG ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, ‘Jolly LLB 3’ हुई फुस्स

बता दें कि तेलुगु फिल्म 'मिराई' ने भी अपनी अच्छी पकड़ बनाई हुई है। तेजा सज्जा अभिनीत यह फिल्म 2डी और 3डी दोनों फॉर्मेट में रिलीज हुई है। रिलीज के दिन ही इस फिल्म ने 13 करोड़ रुपये की शानदार ओपनिंग की थी, जो दर्शाता है कि दर्शकों को इस तरह की फिल्म का लंबे समय से इंतजार था। गुरुवार को 'मिराई' ने 36 लाख रुपये का कलेक्शन किया, वहीं 14 दिनों में इसकी कुल कमाई 84.41 करोड़ रुपये हो गई है।