आज बॉक्स ऑफिस पर ये 6 फिल्में मचाएंगी धमाल, कौन मारेगा बाजी, कौन होगा फ्लॉप?

"मन्नू क्या करेगा" फिल्म में ऐसे पलों की झलकियां दिखाई गई है, जो आपको बिल्कुल अपनी कहानी जैसी महसूस होगी। शरद मेहरा की ये फिल्म Gen-Z के लिए बेहद खास होने वाली वाली है। डायरेक्टर संजय त्रिपाठी ये फिल्म नई जेनरेशन से खूबसूरती से कनेक्ट करती है। फिल्म में हम मानव चतुर्वेदी उर्फ मन्नू को फुटबॉल मैच में टीम को जीताते हुए देखते हैं। मन्नू एक जिंदा दिल लड़का है, जो किताबें, IT, ड्रामा और AI से जुड़ा कोर्स सब कुछ पसंद करता है।Rom-Com और ह्यूमर से भरी ये फिल्म आप परिवार या अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ देख सकते हैं।