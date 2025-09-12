Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

आज बॉक्स ऑफिस पर ये 6 फिल्में मचाएंगी धमाल, कौन मारेगा बाजी, कौन होगा फ्लॉप?

Upcoming Movie Release: आज सिनेमाघरों में मनोरंजन का जबरदस्त तड़का लगने वाला है, क्योंकि एक साथ 6 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इनमें से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी, और किसे निराशा हाथ लगेगी…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 12, 2025

आज बॉक्स ऑफिस पर ये 6 फिल्में मचाएंगी धमाल, कौन मारेगा बाजी, कौन होगा फ्लॉप?
कॉमेडी थ्रिलर फिल्में (फोटो सोर्स: X)

Upcoming Movie Release: 12 सितंबर 2025 यानी आज शुक्रवार, सिनेमाघरों में धमाका होने वाला है। आज बॉक्स ऑफिस पर एक साथ 7 फिल्मों का महा-मुकाबला देखने को मिलेगा। फिल्म प्रेमियों के लिए ये दिन किसी उत्सव से कम नहीं है, क्योंकि उन्हें फैमिली ड्रामा के इमोशन्स, कॉमेडी के ठहाके, सस्पेंस के रोमांच, फैंटेसी की जादुई दुनिया और एनीमेशन के अनोखे रंग एक ही दिन देखने को मिलने वाले हैं।

एक चतुर नार (Ek Chatur Naar)

एक चतुर नार का पोस्टर( फोटो सोर्स: x)

एक चतुर नार इंडियन ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है, जो आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इसका निर्देशन उमेश शुक्ला ने किया है। फिल्म में एक चतुराई भरी कहानी दिखाई जाएगी, जिसमें एक्ट्रेस दिव्या खोसला कुमार अपने किरदार के माध्यम से नील नितिन मुकेश के साथ माइंड गेम खेलती हैं। फिल्म में कॉमेडी के साथ जोरदार सस्पेंस देखने को मिलेगा।

जुगनुमा (Jugnuma)

जुगनुमा मूवी का पोस्टर (फोटो सोर्स: x)

जुगनुमा मूवी निर्देशक राम रेड्डी द्वारा निर्देशित एक मैजिकल-रियलिज्म ड्रामा है, जिसमें मनोज बाजपेयी, दीपक डोबरियाल और तिलोत्तमा शोम जैसे कलाकार हैं। यह फिल्म 12 सितंबर, 2025 यानी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म एक बाग के मालिक देव की कहानी बताती है, जिसे रहस्यमयी आग की घटनाओं का सामना करना पड़ता है। मूवी छिपी हुई पारिवारिक सच्चाइयों और लोककथाओं को उजागर करती है।

हीर एक्सप्रेस (Heer Express)

हीर एक्सप्रेस का पोस्टर ( फोटो सोर्स: x)

हीर एक्सप्रेस उमेश शुक्ला द्वारा निर्देशित फैमिली ड्रामा फिल्म है। इस मूवी से दिविता जुनेजा डेब्यू कर रही हैं। उनके साथ प्रीत कमानी, आशुतोष राणा और गुलशन ग्रोवर भी नजर आएंगे। फिल्म में एक युवा शेफ हीर की कहानी बताई गई है, जो लंदन में अपने जीवन की चुनौतियों और संघर्ष से जूझती है। इसमें कॉमेडी और रोमांस का जोरदार मिश्रण दिखाया गया है। ये एक पारिवारिक फिल्म है। ब्रिटेन और भारत दोनों स्थानों पर शूट की गई यह भी आज सिनेमाघरो में दस्तक दे चुकी है।

लव इन वियतनाम (Love in Vietnam)

लव इन वियतनाम का पोस्टर ( फोटो सोर्स: x)

लव इन वियतनाम फिल्म को आप आज सिनेमाघरों में देख सकते है। बता दें कि फिल्म भारतीय-वियतनामी (Indo-Vietnamese) रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो राहत शाह काजमी द्वारा लिखी और डायरेक्ट की गई है। इसमें आप एक्टर शांतनु माहेश्वरी और अवनीत कौर और वियतनामी अभिनेत्री खा नगन को बड़े पर्दे पर देखेंगे। फिल्म क्लासिक तुर्की उपन्यास (Novel) "मैडोना इन ए फर कोट" (Madonna in a Fur Coat) पर आधारित है। पंजाब और वियतनाम की खूबसूरत लोकेशन भी फिल्म में दिखाई गई है। फिल्म भारत से पहले चीन में 10,000 स्क्रीन्स पर रिलीज होकर इतिहास रच चुकी है।

मन्नू क्या करेगा (Mannu Kya Karega)

मन्नू क्या करेगा का पोस्टर ( फोटो सोर्स; x)

"मन्नू क्या करेगा" फिल्म में ऐसे पलों की झलकियां दिखाई गई है, जो आपको बिल्कुल अपनी कहानी जैसी महसूस होगी। शरद मेहरा की ये फिल्म Gen-Z के लिए बेहद खास होने वाली वाली है। डायरेक्टर संजय त्रिपाठी ये फिल्म नई जेनरेशन से खूबसूरती से कनेक्ट करती है। फिल्म में हम मानव चतुर्वेदी उर्फ मन्नू को फुटबॉल मैच में टीम को जीताते हुए देखते हैं। मन्नू एक जिंदा दिल लड़का है, जो किताबें, IT, ड्रामा और AI से जुड़ा कोर्स सब कुछ पसंद करता है।Rom-Com और ह्यूमर से भरी ये फिल्म आप परिवार या अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ देख सकते हैं।

मिराई (Mirai)

मिराई का पोस्टर(फोटो सोर्स; x)

मिराई एक एक्शन, एडवेंचर और फैंटेसी फिल्म है। ये आज तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, मराठी और चीनी सहित 8 भाषाओं में रिलीज हो चुकी है। कार्तिक गट्टमनेनी ने फिल्म को डायरेक्ट किया है, एक्टर तेजा सज्जा मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।फिल्म एक युवा योद्धा की स्टोरी है, जिसे 9 पवित्र ग्रंथों की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा जाता है। साथ ही एक चमत्कारी छड़ी भी उसके पास होती है। मूवी में भरपूर एक्शन दिखाया जाएगा। साथ ही प्रभु श्रीराम के समय की घटनाओं को भी VFX के जरिए देखने का मौका मिलेगा।

अगर आपको रोमांस, एक्शन, कॉमेडी, और सस्पेंस पसंद है, तो ये सारी फिल्में आपको जरुर देखनी चाहिए।

