सस्पेंस और खौफ की दुनिया की काली सच्चाई, ये 5 खतरनाक हॉरर सीरीज उड़ा देंगी रातों की नींद

Horror Web Series: अगर हॉरर फिल्मों के आप शौकीन हैं और सोचते हैं कि डर का मजा सिर्फ बड़े पर्दे पर आता है, तो ZEE5 की ये Top हॉरर वेब सीरीज आपकी सोच बदल देंगी। यहां डर का स्वाद हर भाषा, हर स्टाइल और हर जॉनर में मौजूद है। साथ ही कहीं मनोवैज्ञानिक खेल है, तो कहीं रूह कंपा देने वाली भूत-प्रेत की कहानियां। तो अगर आपको डरावनी कहानियां, भूत-प्रेत और सस्पेंस से भरपूर कंटेंट पसंद है, तो जी5 पर ये मजेदार हॉरर वेब सीरीज आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी और आपको लंबे समय तक डर का एहसास दिलाएंगी…