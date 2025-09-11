Patrika LogoSwitch to English

सस्पेंस और खौफ की दुनिया की काली सच्चाई, ये 5 खतरनाक हॉरर सीरीज उड़ा देंगी रातों की नींद

Horror Web Series:सस्पेंस और खौफ की दुनिया की काली सच्चाई उजागर करने वाली ये 5 खतरनाक हॉरर सीरीज आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी। हर एपिसोड के साथ डर गहराता जाएगा, और आप रहस्यों के अंधेरे जाल में फंसते चले जाएंगे। ये सीरीज आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या वाकई में आप अपने आसपास की दुनिया को जानते हैं...

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 11, 2025

सस्पेंस और खौफ की दुनिया की काली सच्चाई, ये 5 खतरनाक हॉरर सीरीज उड़ा देंगी रातों की नींद
हॉरर सीरीज (फोटो सोर्स: x)

Horror Web Series: अगर हॉरर फिल्मों के आप शौकीन हैं और सोचते हैं कि डर का मजा सिर्फ बड़े पर्दे पर आता है, तो ZEE5 की ये Top हॉरर वेब सीरीज आपकी सोच बदल देंगी। यहां डर का स्वाद हर भाषा, हर स्टाइल और हर जॉनर में मौजूद है। साथ ही कहीं मनोवैज्ञानिक खेल है, तो कहीं रूह कंपा देने वाली भूत-प्रेत की कहानियां। तो अगर आपको डरावनी कहानियां, भूत-प्रेत और सस्पेंस से भरपूर कंटेंट पसंद है, तो जी5 पर ये मजेदार हॉरर वेब सीरीज आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी और आपको लंबे समय तक डर का एहसास दिलाएंगी…

पछायियां ( Parchayee: Ghost Stories by Ruskin Bond)

रस्किन बॉन्ड की रूह कंपाने वाली भूत-प्रेत की कहानी (फोटो सोर्स: x)

ये एक हॉरर-थ्रिलर वेब सीरीज है, जो मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड की रूह कंपाने वाली भूत-प्रेत कहानी पर बेस्ड है। इस सीरीज में 12 एपिसोड्स हैं, जो अलग-अलग, कभी हैरान करने वाली, कभी दिलचस्प लेकिन हमेशा मनोवैज्ञानिक रचनात्मकता से भरी हैं।

अंधार माया (Andhar Maya)

अंधार माया का पोस्टर ( फोटो सोर्स: x)

ये पहली मराठी हॉरर वेब सीरीज है। इस कहानी खत्तू परिवार की है, जो हर साल अपने कोकण स्थित पुरानी हवेली में इकट्ठा होता है, लेकिन इस बार वहां अघोषित रहस्य, वंशागत श्राप और घातक घटनाओं का ताना-बाना बुना गया है। जैसे ही परिवार के सदस्य रहस्यमय तरीके से गायब होने लगते हैं, इसकी कहानी यहीं ये शुरु होती है। इसमें बहुत ही मजेदार सीन्स है।

भ्रम (Bhram)

भ्रम का पोस्टर (फोटो सोर्स: x)

कल्कि कोचलिन की लीड रोल वाली ये सीरीज 'मनोवैज्ञानिक थ्रिलर' से भी आगे निकलकर हॉरर और मायावी सच्चाई की ओर ले जाती है। PTSD से जूझ रही एक नॉवेलिस्ट अपनी खोई हुई यादें और सत्य की खोज में उलझ जाती है, फिर आत्मिक और अलौकिक दोनों तरह के रहस्य खोलते हैं।

कन्नामूची (Kannamoochi)

कन्नामूची का पोस्टर( फोटो सोर्स : x)

ये तमिल भाषा की वेब सीरीज दर्द और खौफ को एक सुनसान घर में पिरोती है। मां-बेटी की कहानी जब सुनसान घर और अजीब घटनाओं के बीच उलझती है, तो एक अलग ही दहशत और डर पैदा होती है।

फियर फाइल्स (Fear Files)

फियर फाइल्स का पोस्टर (फोटो सोर्स: x)

फियर फाइल्स सच्ची घटनाओं पर बेस्ड है। इस सीरीज में पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की मदद से सच्ची भूतिया कहानियां दिखाई जाती हैं। ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो 'रियल हॉरर' के दीवाने हैं और मानते हैं कि कुछ डर सच्चे भी होते हैं।

द कॉन्फ्रेंस (The Conference)

द कॉन्फ्रेंस का पोस्टर (फोटो सोर्स: x)

ये हॉलीवुड की हॉरर फिल्मों में से एक है। मूवी में कर्मचारियों का एक ग्रुप न केवल आपसी कलह से जूझता है, बल्कि एक अनदेखे खून के प्यासे हत्यारे से भी लड़ता है। इस फिल्म में थोड़ी सी डार्क कॉमेडी भी है और शुरू से लेकर अंत तक थ्रिल बना रहता है।

अगर आपमें है कलेजा, तो अकेले में इन वेब सीरीज को देखने की हिम्मत करें और डर के नए अनुभव के लिए तैयार हो जाएं।

