बॉलीवुड

एक हिचकी और हमेशा के लिए बदल गई जिंदगी, एक्ट्रेस ने लिया ऐसा फैसला कि हर कोई रह गया हैरान

Shanti Priya Husband Death: शांति प्रिया की जिंदगी में एक हिचकी आई और सब कुछ बदल गया। 90 के दशक की फेसम एक्ट्रेस ने एक हादसे में अपने पति, सिद्धार्थ रे को खो दिया, जो एक दुखद घटना में डिनर टेबल पर हिचकी आने से चल बसे। इस सदमे से उबरने के बाद, शांति प्रिया ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे हर कोई हैरान रह गया…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 19, 2025

एक हिचकी और हमेशा के लिए बदल गई जिंदगी, एक्ट्रेस ने लिया ऐसा फैसला कि हर कोई हैरान
एक्ट्रेस शांति प्रिया (फोटो सोर्स: X)

Shanti Priya Husband Death: 90 के दशक की जानी-मानी एक्ट्रेस शांति प्रिया की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में अपनी पहचान बनाने वाली शांति प्रिया को हिंदी सिनेमा में अक्षय कुमार के साथ फिल्म 'सौगंध' से खास पहचान मिली। करियर के शिखर पर, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया 1999 में उन्होंने 'बाजीगर' के विलेन सिद्धार्थ रे से शादी कर ली और फिल्मों से दूरी बना लिया।

एक्ट्रेस ने लिया ऐसा फैसला कि हर कोई हैरान

बता दें कि शांति प्रिया ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये उनका अपना फैसला था, और उनके पति ने कभी उन्हें करियर छोड़ने के लिए नहीं कहा, लेकिन मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2004 में, एक दुखद घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी। एक दिन अचानक डिनर टेबल पर हिचकी आने से सिद्धार्थ रे का निधन हो गया, और शांति प्रिया 35 साल की उम्र में विधवा हो गईं।

एक हिचकी और हमेशा के लिए बदल गई जिंदगी

पति की अचानक मौत ने उन्हें गहरे सदमे में डाल दिया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपने बच्चों की परवरिश के लिए, उन्होंने अकेले ही संघर्ष किया। फिर, कई सालों बाद शांति प्रिया एक बार फिर चर्चा में आईं, लेकिन इस बार एक खास वजह से उन्होंने अपना सिर मुंडवाकर एक बोल्ड फोटोशूट करवाया। इस फोटोशूट में उन्होंने एक ब्राउन ब्लेजर पहना था, जो उनके दिवंगत पति सिद्धार्थ रे का शूट था।

इस बदलाव पर उन्होंने एक इमोशल पोस्ट भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 'मैंने अपने बाल मुंडवाए हैं और ये एक अलग अनुभव रहा। एक महिला के तौर पर हम खुद पर कई सीमाएं लगाते हैं और कई बार खुद को ही बंधनों में जकड़ लेते हैं। इस बदलाव के साथ मैंने खुद को आजाद महसूस किया है।'

शांति प्रिया की कहानी

इसके साथ ही शांति प्रिया की कहानी एक मजबूत महिला की कहानी है, जिसने जीवन की चुनौतियों का सामना किया और खुद को फिर से खोजा। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि जीवन में बदलाव हमेशा संभव है, और हर मुश्किल के बाद एक नई शुरुआत छिपी होती है।

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

19 Sept 2025 01:22 pm

Published on:

19 Sept 2025 12:30 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / एक हिचकी और हमेशा के लिए बदल गई जिंदगी, एक्ट्रेस ने लिया ऐसा फैसला कि हर कोई रह गया हैरान

