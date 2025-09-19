एक हिचकी और हमेशा के लिए बदल गई जिंदगी, एक्ट्रेस ने लिया ऐसा फैसला कि हर कोई रह गया हैरान

Shanti Priya Husband Death: 90 के दशक की जानी-मानी एक्ट्रेस शांति प्रिया की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में अपनी पहचान बनाने वाली शांति प्रिया को हिंदी सिनेमा में अक्षय कुमार के साथ फिल्म 'सौगंध' से खास पहचान मिली। करियर के शिखर पर, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया 1999 में उन्होंने 'बाजीगर' के विलेन सिद्धार्थ रे से शादी कर ली और फिल्मों से दूरी बना लिया।