एक विलेन, 14 हीरो ढेर! इस किरदार ने बॉलीवुड में मचाया था तांडव

China Gate: बॉलीवुड में हीरो जितना दमदार होता है, विलेन भी उतना ही खतरनाक होना चाहिए। प्राण, प्रेम चोपड़ा और अमरीश पुरी जैसे कई विलेन हुए जिन्होंने लोगों को डराया, लेकिन 70 के दशक में 'शोले' के गब्बर सिंह जैसा खौफ शायद ही कोई ला पाया। लेकिन फिर आया एक ऐसा विलेन, जिसने अकेले दम पर 14 हीरो को धूल चटाई और दर्शकों को फिर से खौफ और थ्रिल का असली मजा दिया।