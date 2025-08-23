एक विलेन, 14 हीरो ढेर! इस किरदार ने बॉलीवुड में मचाया था तांडव

China Gate: बॉलीवुड में हीरो जितना दमदार होता है, विलेन भी उतना ही खतरनाक होना चाहिए। प्राण, प्रेम चोपड़ा और अमरीश पुरी जैसे कई विलेन हुए जिन्होंने लोगों को डराया, लेकिन 70 के दशक में 'शोले' के गब्बर सिंह जैसा खौफ शायद ही कोई ला पाया। लेकिन फिर आया एक ऐसा विलेन, जिसने अकेले दम पर 14 हीरो को धूल चटाई और दर्शकों को फिर से खौफ और थ्रिल का असली मजा दिया।
हम बात कर रहे हैं 1998 में रिलीज हुई फिल्म 'चाइना गेट' के खूंखार डाकू 'जगीरा' की। इस फिल्म में ओम पुरी, अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह और डैनी डेन्जोंगपा समेत 15 सितारे एक साथ नजर आए थे। लेकिन 'जगीरा' के किरदार ने अकेले ही इन 14 हीरो को पछाड़ दिया।
इस रोल को एक्टर मुकेश तिवारी ने निभाया था। मध्यप्रदेश के सागर में जन्मे मुकेश तिवारी ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे एक्टिंग की दुनिया में आएंगे। कॉलेज में उन्होंने क्रिकेट खेला और अंडर-19 तक टीम में रहे।
बता दें कि 'जगीरा' के किरदार को असली दिखाने के लिए मुकेश ने 50 दिनों तक नहाना छोड़ दिया था। वे गंदे दिखना चाहते थे, ताकि उनका लुक और भी डरावना लगे। बदबू से बचने के लिए वह हमेशा परफ्यूम का इस्तेमाल करते थे। शूटिंग के दौरान पहाड़ों पर चील-कौवे उनके आस-पास मंडराने लगते थे। उन्होंने न दाढ़ी बनाई, न बाल कटवाए, जिससे लोग उन्हें देखकर डरकर भागने लगते थे।
बता दें कि उनका एक मशहूर डायलॉग, 'मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया', उस समय खूब चर्चा में रहा था। मुकेश तिवारी ने 'जगीरा' के किरदार को अमर कर दिया और बॉलीवुड में एक यादगार विलेन के तौर पर अपनी पहचान बनाई।