परिणीति चोपड़ा ने चुकानी पड़ी विरोध की कीमत, इस पद से हटाने की अफवाह

नई दिल्ली। नागरिकता कानून को लेकर इन दिनों पूरे देश में विरोध का आलम देखने को मिल रहा है इसके साथ ही जामिया मिल्लिया इस्लामिया और AMU के छात्रों के साथ हुई बर्बरता का मुद्दा अब काफी बड़ा बन गया है। देशभर से इन छात्रों को समर्थन मिल रहा है। अब आम लोगों के साथ राजनेता से लेकर अभिनेता तक इनके पक्ष में खड़े हो रहे हैं। इस बीच अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने भी ट्वीट करते हुए इस घटना की निंदा की। जिसके बाद कहा जा रहा है कि इसी ट्वीट के चलते हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री को बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड अंबेसडर पद से हटा दिया है।

परिणीति ने ट्वीट करते हुए लिखा था, 'अगर नागरिकों द्वारा अपने विचार व्यक्त करने से हर बार यही होता रहे तो कैब (Citizenship Amendment Bill) को भूल जाइये। हमें एक बिल पास करना चाहिए और अपने देश को लोकतांत्रिक देश कहना छोड़ देना चाहिए। अपने मन की बात कहने के लिए निर्दोष लोगों की पिटाई की जा रही है? बर्बर है।

परिणीति के इस ट्वीट के बाद एक यूजर ने लिखा, 'हरियाणा में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड अंबेसडर परिणीति चोपड़ा के नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में आए ट्वीट के बाद सरकार ने उनसे पल्ला झाड़ लिया है। वही दूसरी और प्रोजेक्ट डायरेक्टर योगेंद्र मलिक ने कहा कि परिणीति हमारी ब्रांड अंबेसडर नहीं हैं।' इसके साथ एक और यूजर ने लिखा, 'हरियाणा सरकार ने परिणीति चोपड़ा को बेटी बचाओ प्रोजेक्ट के ब्रांड अंबेसडर के रूप में हटा दिया है, क्योंकि उन्होंने हिंसक प्रदर्शनकारियों के समर्थन में ट्वीट किया था।'

Haryana govt has removed @ParineetiChopra as Brand Ambassador of Beti Bachao Project after she tweeted in support of VIolent protestors.

