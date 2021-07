Indian Idol 12: इंडियन आइडल 12 को मिलने वाला है विजेता, फैंस ने Pawandeep Rajan के लिए सोशल मीडिया पर चलाई मुहिम

नई दिल्ली। छोटे पर्दे पर आने वाला सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल 12' आज के समय में हर किसी की पहली पसंद बना हुआ है लोग इस शो को देखना काफी पसंद करते है। अब यह शो अपने आखिर पड़ाव में पहुंच चुका है ऐसे में हर किसी को विजेता की तलाश होने लगी है। वैसे तो इस शो के सारे कंटेस्टेंट्स एक से बढ़कर एक हैं। जिनमें से पवनदीप राजन का नाम सबसे टॉप लिस्ट में शामिल हो गया है। क्योकि हर किसी को उनके गाने बेहद ही पसंद आए हैं। इसके बाद अरुणिता के गानों में उनकी मीठी अवाज ने तो जजों का मन मोह लिया है। ऐसे में इन दोनों प्रतिभागियों पर दर्शकों नजरें टिकी हुई हैं। उम्मीद की जा रही है कि इन दोनों में से ही कोई एक इस 12 सीजन का विनर बन सकता है।

Guys don't forget to vote for our darling Pawandeep.. He need our votes... Its our responsibility to make him winner.. Lets make him winner with highest votes ever in history of indian idol ❤️❤️#indianidol12 #indianidol #IndianIdol2021 #Pawandeep #pawandeeprajan