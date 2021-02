कंगना रनौत से बचने के लिए लोगों ने की वैक्सीन बनाने की मांग, Sona Mohapatra ने ट्वीट कर दिया मजेदार जवाब

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ( Kangana Ranaut ) हमेशा ही विवादों के चलते खूब सुर्खियों में बनी रहती हैं। कभी उनका कोई ट्वीट तो कभी उनका कोई बयान हलचल मचा ही देता है। वह अपनी बातों को बड़ी ही बेबाकी और निडरता के साथ बोलती और लिखती हैं और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर उनकी जमकर खिंचाई भी की जाती हैं। ऐसे में अब कंगना और उनके ट्विट्स से अब लोग भी परेशान हो चुके हैं और वह उनसे बचने के लिए वैक्सीन की मांग करने लगे हैं। चलिए आपको बतातें हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या?

दरअसल, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक यूजर ने पूछा कि 'क्या कोई हमें कंगना रनौत से बचाने के लिए वैक्सीन को बना सकता है?' अब इस बात पर कई यूजर्स ने अपने अंदाज में रिएक्शन और कमेंट किए। लेकिन इस बीच बॉलीवुड सिंगर मोना मोहापात्रा ( Sona Mohapatra ) का रिएक्शन भी देखने को मिला। जिसने सबका ध्यान उनकी ओर खींच लिया। सोना ने कंगना पर निशाना साधते हुए ट्वीट में कहा कि 'तू कौन? मैं आइकन!' साथ ही सोना ने यह भी कहा कि यह दिन की शुरुआत में है इसलिए उनके पास हास्य बरकरार है।

“ तू कौन ? मैं icon ! “ 🌝😬🤣

( it’s early in the day yet, so I have my humour intact) https://t.co/5j1jlhX9cX