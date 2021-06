जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किरण खेर की भेजी चिट्ठी

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस और लोकसभा सदस्य किरण खेर ने सोमवार को अपना 69वां जन्मदिन मनाया। उनके जन्मदिन के मौके पर उनके दोस्तों और फैंस ने उन्हें बधाईयां दीं। साथ ही, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जिसके बाद किरण खेर ने भी वीडियो शेयर कर सभी का धन्यवाद किया। किरण खेर के खास दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने एक्ट्रेस के लिए एक चिट्ठी भेजी है। इस चिट्ठी को किरण खेर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

पीएम मोदी ने लिखी चिट्ठी

किरण खेर ने प्रधानमंत्री द्वारा भेजी गई चिट्ठी की फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर किया। साथ ही, उन्होंने तहेदिल से पीएम को बधाई संदेश के लिए शुक्रिया कहा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि पीएम ने चिट्ठी में क्या लिखा है। पीएम मोदी ने चिट्ठी में लिखा, "श्रीमती किरण खेर जी, जन्मदिन पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार करें। इस अवसर पर आपके दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह सदैव आपकी रक्षा करें, समाज हित में किए गए कार्यों से आपका जीवन कीर्तिमय और सार्थक बने और अपने अनुभव व नेतृत्व से आप राष्ट्र को नई ऊंचाई पर पहुंचाती रहें। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना के साथ एक बार पुन: आपको जन्मदिन की अनेक शुभकामनाएं। आपका नरेंद्र मोदी।"

Thank you so much, Prime Minister @narendramodi ji, for your heartwarming wishes on my birthday. I feel humbled 🙏 @PMOIndia pic.twitter.com/Ashnnizmn7