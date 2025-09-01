एक हॉरर कॉमेडी में इस फेमस डायरेक्टर के साथ काम करेंगे फैमिली मैन स्टार मनोज बाजपेई, पोस्ट में किया खुलासा

इसके साथ ही उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, यह बहुत खास है- मनोज। इसके आगे उन्होंने ये भी बताया कि फिल्म 'पुलिस स्टेशन में भूत' की शूटिंग हैदराबाद में शुरू हो चुकी है। उन्होंने लिखा, 'शूटिंग शुरू। सत्या से लेकर अब तक… कुछ सफर पूरे होने के लिए ही बने होते हैं। लगभग तीन दशक बाद राम गोपाल वर्मा के साथ हमारी नई हॉरर कॉमेडी 'पुलिस स्टेशन में भूत' के लिए फिर से जुड़कर बहुत खुश हूं। यह बेहद खास है।'