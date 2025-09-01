Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

एक हॉरर कॉमेडी में इस फेमस डायरेक्टर के साथ काम करेंगे फैमिली मैन स्टार मनोज बाजपेई, पोस्ट में किया खुलासा

Police Station Mein Bhoot: मनोज बाजपेई अपने अभिनय से हर किरदार को जीवंत कर देते हैं। उनकी एक्टिंग का हर कोई कायल है। एक्टर ने अपनी आने वाली फिल्म 'पुलिस स्टेशन में भूत' को लेकर एक पोस्ट किया है। ये एक हॉरर कॉमेडी है जिसके निर्देशक राम गोपाल वर्मा हैं।

मुंबई

Rashi Sharma

Sep 01, 2025

Manoj Bajpayee In Police Station Mein Bhoot Film
मनोज बाजपेई और उनकी आने वाली फिल्म के पोस्टर की फोटो। (फोटो सोर्स: Instagram @bajpayee.manoj)

Police Station Mein Bhoot: गैंग्स ऑफ वासेपुर हो या फैमिली मैन, मनोज बाजपेई अपने जबरदस्त अभिनय से हर किरदार को जीवंत कर देते हैं। चाहे बात कॉमिक सीन की हो या गंभीर भूमिका की उनकी एक्टिंग का हर कोई कायल है। बीते कुछ दिनों से मनोज बाजपेई अपनी आने वाली फिल्म 'पुलिस स्टेशन में भूत' को लेकर चर्चा में हैं। ये एक हॉरर कॉमेडी है। फिल्म के निर्देशक राम गोपाल वर्मा हैं।

मनोज बाजपेई और राम गोपाल वर्मा का साथ (Manoj Bajpayee and Ram Gopal Verma Work Together)

मनोज बाजपेई और राम गोपाल वर्मा का साथ की फोटो। (फोटो सोर्स: Instagram @bajpayee.manoj और @rgvzoomin)

ये भी पढ़ें

‘उसने मेरी कार के बोनट पर जोर से मारा और अपनी तोंद को मेरी…’ इस फेमस एक्ट्रेस के साथ दिन दहाड़े की गई बदतमीजी
TV न्यूज
Sumona Chakravarti Latest Post

आपको बता दें कि 'पुलिस स्टेशन में भूत' में राम गोपाल वर्मा और मनोज बाजपेई लगभग 30 साल बाद साथ काम करते नजर आएंगे। गौरतलब है कि दोनों इससे पहले 'सत्या', 'शूल' और 'कौन' के में साथ काम कर चुके हैं। मनोज बाजपेई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट करके इसके बारे में बताया है और इसका फर्स्ट लुक भी शेयर किया है।

मनोज बाजपेई ने शेयर की पोस्ट (Manoj Bajpayee Social Media Post)

मनोज बाजपेई ने अपने 'X' (पहले ट्विटर) अकाउंट पर 'Police Station Mein Bhoot' का फर्स्ट लुक शेयर किया, जिसमें वो पुलिस की वर्दी पहने हुए दिख रहे हैं और उनके हाथ में एक डरावनी गुड़िया है, जो खून से लथपथ है।

इसके साथ ही उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, यह बहुत खास है- मनोज। इसके आगे उन्होंने ये भी बताया कि फिल्म 'पुलिस स्टेशन में भूत' की शूटिंग हैदराबाद में शुरू हो चुकी है। उन्होंने लिखा, 'शूटिंग शुरू। सत्या से लेकर अब तक… कुछ सफर पूरे होने के लिए ही बने होते हैं। लगभग तीन दशक बाद राम गोपाल वर्मा के साथ हमारी नई हॉरर कॉमेडी 'पुलिस स्टेशन में भूत' के लिए फिर से जुड़कर बहुत खुश हूं। यह बेहद खास है।'

पुलिस के किरदार में नजर आएंगे मनोज

फिल्म में वो एक पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे, जो पुलिस मुठभेड़ में मारे गए एक गैंगस्टर की आत्मा से डर कर भागता रहता है। आपको बता दें, फिल्म में जेनेलिया डिसूजा और राजपाल यादव भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। राम गोपालवर्मा की इस फिल्म में भुतहा सीन्स को फिल्माने के लिए नई टेक्नोलॉजी के VFX का इस्तेमाल किया जाएगा।

कुछ दिनों पहले भी मनोज बाजपेई की एक और फिल्म 'इंस्पेक्टर जेंडे का ट्रेलर रिलीज हुआ था। उसमें भी मनोज पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में नजर आ रहे थे। बता दें कि फिल्म बिकिनी किलर चार्ल्स शोभराज को पकड़ने वाले ईमानदार ऑफिसर की सच्ची कहानी से प्रेरित है। ये फिल्म OTT प्लेटफार्म Netflix पर आने वाली 5 सितम्बर को रिलीज होने वाली है।

ये भी पढ़ें

‘बिकिनी किलर’ चार्ल्स शोभराज को पकड़ने वाले पुलिस ऑफिसर की सच्ची कहानी पर बनी ये फिल्म, ट्रेलर हुआ लॉन्च
बॉलीवुड
Manoj Bajpayee and Jim Sarbh

#bollywoodnews

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

मनोज बाजपेयी

Upcoming Bollywood Movies

01 Sept 2025 05:29 pm

01 Sept 2025 05:25 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / एक हॉरर कॉमेडी में इस फेमस डायरेक्टर के साथ काम करेंगे फैमिली मैन स्टार मनोज बाजपेई, पोस्ट में किया खुलासा

