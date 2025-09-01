एक हॉरर कॉमेडी में इस फेमस डायरेक्टर के साथ काम करेंगे फैमिली मैन स्टार मनोज बाजपेई, पोस्ट में किया खुलासा

Police Station Mein Bhoot: गैंग्स ऑफ वासेपुर हो या फैमिली मैन, मनोज बाजपेई अपने जबरदस्त अभिनय से हर किरदार को जीवंत कर देते हैं। चाहे बात कॉमिक सीन की हो या गंभीर भूमिका की उनकी एक्टिंग का हर कोई कायल है। बीते कुछ दिनों से मनोज बाजपेई अपनी आने वाली फिल्म 'पुलिस स्टेशन में भूत' को लेकर चर्चा में हैं। ये एक हॉरर कॉमेडी है। फिल्म के निर्देशक राम गोपाल वर्मा हैं।
आपको बता दें कि 'पुलिस स्टेशन में भूत' में राम गोपाल वर्मा और मनोज बाजपेई लगभग 30 साल बाद साथ काम करते नजर आएंगे। गौरतलब है कि दोनों इससे पहले 'सत्या', 'शूल' और 'कौन' के में साथ काम कर चुके हैं। मनोज बाजपेई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट करके इसके बारे में बताया है और इसका फर्स्ट लुक भी शेयर किया है।
मनोज बाजपेई ने अपने 'X' (पहले ट्विटर) अकाउंट पर 'Police Station Mein Bhoot' का फर्स्ट लुक शेयर किया, जिसमें वो पुलिस की वर्दी पहने हुए दिख रहे हैं और उनके हाथ में एक डरावनी गुड़िया है, जो खून से लथपथ है।
इसके साथ ही उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, यह बहुत खास है- मनोज। इसके आगे उन्होंने ये भी बताया कि फिल्म 'पुलिस स्टेशन में भूत' की शूटिंग हैदराबाद में शुरू हो चुकी है। उन्होंने लिखा, 'शूटिंग शुरू। सत्या से लेकर अब तक… कुछ सफर पूरे होने के लिए ही बने होते हैं। लगभग तीन दशक बाद राम गोपाल वर्मा के साथ हमारी नई हॉरर कॉमेडी 'पुलिस स्टेशन में भूत' के लिए फिर से जुड़कर बहुत खुश हूं। यह बेहद खास है।'
फिल्म में वो एक पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे, जो पुलिस मुठभेड़ में मारे गए एक गैंगस्टर की आत्मा से डर कर भागता रहता है। आपको बता दें, फिल्म में जेनेलिया डिसूजा और राजपाल यादव भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। राम गोपालवर्मा की इस फिल्म में भुतहा सीन्स को फिल्माने के लिए नई टेक्नोलॉजी के VFX का इस्तेमाल किया जाएगा।
कुछ दिनों पहले भी मनोज बाजपेई की एक और फिल्म 'इंस्पेक्टर जेंडे का ट्रेलर रिलीज हुआ था। उसमें भी मनोज पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में नजर आ रहे थे। बता दें कि फिल्म बिकिनी किलर चार्ल्स शोभराज को पकड़ने वाले ईमानदार ऑफिसर की सच्ची कहानी से प्रेरित है। ये फिल्म OTT प्लेटफार्म Netflix पर आने वाली 5 सितम्बर को रिलीज होने वाली है।