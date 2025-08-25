‘बिकिनी किलर’ चार्ल्स शोभराज को पकड़ने वाले पुलिस ऑफिसर की सच्ची कहानी पर बनी ये फिल्म, ट्रेलर हुआ लॉन्च

मनोज बाजपेयी ने फिल्म के बारे में कहा, ‘इंस्पेक्टर झेंडे की जो बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, वो ये है कि वो कभी प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागे। वो केवल अपना काम करने में विश्वास रखते थे। इसीलिए वो सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक को दो बार पकड़ के दिखाया। उनकी बहादुरी, हास्य और मुंबई का अनोखा अंदाज उनके साहस की गाथा काफी प्रेरणादायक है। जब मैं उनसे मिला तो ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई बुक पढ़ रहा हूं, जिसमें जिंदगी भर की कहानियां हैं। उनका किरदार निभाने से मुझे एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने का मौका मिला जो जितनी मनोरंजक है उतनी ही कठिन भी। मुझे खुशी है कि इंस्पेक्टर झेंडे की कहानी को अब जाकर वो प्रसिद्धि मिल रही है जिसके वो हकदार हैं।’