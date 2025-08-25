Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

‘बिकिनी किलर’ चार्ल्स शोभराज को पकड़ने वाले पुलिस ऑफिसर की सच्ची कहानी पर बनी ये फिल्म, ट्रेलर हुआ लॉन्च

Inspector Zende Trailer Launch: मनोज बाजपेई की अपकमिंग फिल्म इंस्पेक्टर झेंडे का ट्रेलर हुआ लॉन्च। साथ ही फिल्म के मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट और इसे कहां और कब देख सकेंगे आप इसका भी एलान कर दिया है।

मुंबई

Rashi Sharma

Aug 25, 2025

Manoj Bajpayee and Jim Sarbh
इंस्पेक्टर जेंडे फिल्म के ट्रेलर के एक सीन में मनोज बाजपेई और जिम सार्भ। (फोटो सोर्स: @netflix_in/instagram)

Inspector Zende Trailer Launch: Netflix के ऑफिशियल X अकाउंट पर मनोज बाजपेई की आने वाली फिल्म 'इंस्पेक्टर झेंडे' का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। ये फिल्म आने वाली 5 सितम्बर को OTT प्लेटफॉर्म Netfilx पर आने वाली 5 सितम्बर को रिलीज होगी। इस फिल्म को चिन्मय मंडलेकर ने डायरेक्ट किया है और इसके निर्माता ओम राउत और जय शिवकरणमणि हैं और ये फिल्म Retrophiles प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी है।

क्या है फिल्म का ट्रेलर?

2 मिनट 32 सेकंड के इस ट्रेलर में मनोज बाजपेई एक पुलिस इंस्पेक्टर के किरदार में नजर आ रहे हैं। वो इंस्पेक्टर जो एक जटिल केस को सुलझाने में लगा हुआ है और कामयाबी भी हासिल करता है। ट्रेलर में मनोज बाजपेई कॉमेडी भी करते दिखाई देंगे।

मुंबई पुलिस के किस अफसर की सच्ची कहानी है इंस्पेक्टर झेंडे?

आपको बता दें कि मनोज बाजपेयी की फिल्म 'इंस्पेक्टर जेंदे' मुंबई पुलिस के एक सच्चे और ईमानदार इंस्पेक्टर की कहानी से प्रेरित है। ये कहानी है उस पुलिस इंस्पेक्टर की जो 1986 में 'सीरियल किलर' या यूं कहें कि उस दौर में 'बिकनी किलर' के नाम से फेमस हुए चार्ल्स शोभराज को पकड़ने वाले इंस्पेक्टर मधुकर झेंडे की सच्ची कहानी पर आधारित है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे इंस्पेक्टर झेंडे ने अपनी सूझ-बूझ और चालाकी से इस शातिर सीरियल किलर को पकड़वाया था।

फिल्म में मनोज बाजपेई के साथ, जिम सार्भ, सचिन खेडेकर, गिरिजा ओक, बालचंद्र कदम जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म में मनोज बाजपेई इंस्पेक्टर मधुकर झेंडे (फिल्मी किरदार मधुकर बी जेंडे) तो जिम सार्भ बिकनी किलर चार्ल्स शोभराज (फिल्मी किरदार कार्ल भोजराज) की भूमिका में निभाते दिखाई देंगे।

फिल्म की कहानी को लेकर क्या बोले मनोज बाजपेई?

मनोज बाजपेयी ने फिल्म के बारे में कहा, ‘इंस्पेक्टर झेंडे की जो बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, वो ये है कि वो कभी प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागे। वो केवल अपना काम करने में विश्वास रखते थे। इसीलिए वो सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक को दो बार पकड़ के दिखाया। उनकी बहादुरी, हास्य और मुंबई का अनोखा अंदाज उनके साहस की गाथा काफी प्रेरणादायक है। जब मैं उनसे मिला तो ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई बुक पढ़ रहा हूं, जिसमें जिंदगी भर की कहानियां हैं। उनका किरदार निभाने से मुझे एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने का मौका मिला जो जितनी मनोरंजक है उतनी ही कठिन भी। मुझे खुशी है कि इंस्पेक्टर झेंडे की कहानी को अब जाकर वो प्रसिद्धि मिल रही है जिसके वो हकदार हैं।’

Published on:

25 Aug 2025 03:23 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘बिकिनी किलर’ चार्ल्स शोभराज को पकड़ने वाले पुलिस ऑफिसर की सच्ची कहानी पर बनी ये फिल्म, ट्रेलर हुआ लॉन्च

