मुंबई। फिल्म निर्माता और एक्ट्रेस पूजा भट्ट ( Pooja Bhatt ) को शराब छोड़े चार साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर जश्न मनाते हुए पूजा ने कहा कि यह सफर बहुत समृद्धिपूर्ण रहा है। फिल्म निर्माता ने अपने ट्विटर पेज पर एक सीनीरी पोस्ट की।

यह भी पढ़ें : 50 साल के हीरो के साथ 19 की एक्ट्रेस के रोमांस पर बोलीं दीया मिर्जा, अजीब बात है...

'चार साल पहले... शैम्पेन और माल्ट'

अपनी पोस्ट को कैप्शन देते हुए पूजा भट्ट ने लिखा, 'संयम के आज चार साल हो गए। इससे पहले गुलाबी शैम्पेन, माल्ट और शहर की भीड़ होती थी। अब यह गुलाबी आसमान और शहरों से दूर एकांत सड़के हैं। यह कितनी समृद्ध करने वाली और रफ्तार वाली यात्रा है। जीवन और अलौकिक शक्तियों के प्रति आभार, जिन्होंने मुझ पर नजर रखी, सच्चा बनाए रखा और कमजोरियों के प्रति मजबूत बनाए रखा।'

Four years sober today!Earlier it was pink champagne,malt & packed,city bars. Now it is pink skies & deserted,country roads.What an enriching,searing journey it has been.Gratitude to life & the divine force that has watched over me,kept me true,vulnerable,strong. #sobrietyrocks pic.twitter.com/8HODZWv7Dq