बॉलीवुड

बेचारे सनी देओल… बचपन में थी गंभीर बीमारी, फिर भी पिता धर्मेंद्र रात-रात भर कराते थे काम

Sunny Deol: सनी देओल का एक ऐसा सच, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। बचपन में एक्टर डिस्लेक्सिया से पीड़ित थे। इसलिए वह चीजों को बहुत जल्दी भूल जाते थे, जिसके बाद उन्हें खूब डांट पड़ती थी।

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 18, 2025

Dharmendra-Sunny Deol

धर्मेंद्र और सनी देओल की फोटो (इमेज सोर्स: एक्स)

Sunny Deol Birthday: ऑल टाइम फेवरेट एक्टर सनी देओल के बारे में वैसे तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं, जो कभी घर के चारदीवारी से बाहर नहीं आ पाती। आज हम एक्टर के जन्मदिन (Sunny Deol Birthday) के मौके पर कुछ ऐसी बातें बताने वाले जो बहुत कम लोग जानते हैं।

टैलेंट के दम पर बनाई अलग पहचान

रविवार को सनी देओल अपना 68वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनका जन्म पंजाब में हुआ था। सनी देओल की माता का नाम प्रकाश कौर है, जो धर्मेंद्र की पहली पत्नी हैं। बचपन से ही सनी अपने पिता को देखकर फिल्मों में आने का सपना देखते थे। स्टार किड होने के बावजूद उन्होंने मेहनत और टैलेंट के दम पर खुद की अलग पहचान बनाई, और आज वो बॉलीवुड के सबसे दमदार कलाकारों में गिने जाते हैं।

डिस्लेक्सिया से पीड़ित थे सनी देओल

सनी देओल का बचपन थोड़ा कठिनाइयों में बीता क्योंकि उन्हें डिस्लेक्सिया था, जिसके कारण वह बातों को बहुत जल्दी भूल जाते थे। पढ़ने-लिखने और याद रखने तक में परेशानी होती थी। इस बात का खुलासा उन्होंने खुद किया था कि इस बीमारी की वजह से उन्हें बहुत बार मार खानी पड़ी थी। क्योंकि पिता भी तब इस बात को नहीं जानते थे। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि सनी का असली नाम अजय सिंह है, लेकिन फिल्मों में एंट्री से पहले धर्मेंद्र ने उनका नाम सनी देओल कर दिया।

उन्हें ये नाम सूट भी किया और इंडस्ट्री में बैक-टू-बैक हिट फिल्में दीं। सनी देओल दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के बेटे हैं और एक्टिंग उनके खून में है, लेकिन हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने से पहले उन्होंने एक्टिंग का कोर्स किया। उन्होंने बर्मिंघम के ओल्ड वर्ल्ड थिएटर में एक्टिंग के गुण सीखे और अपनी कला को निखारकर डेब्यू किया। हालांकि, सनी को अपनी फिल्म के दौरान ही धर्मेंद्र से बहुत डांट खाने को मिली थी। वे सनी को किसी स्कूली बॉय की तरह प्रशिक्षित करते थे।

रात-रात भर सनी देओल करते थे काम

धर्मेंद्र ने एक बार खुलासा करते हुआ कहा था कि सनी देओल की पहली फिल्म ‘बेताब’ के समय उसे, मैंने बहुत डांटा था। धर्मेंद्र ने बताया कि जब सनी ने फिल्म की डबिंग पूरी की, तो उन्होंने खुद जाकर सुनी। मुझे लगा ये क्या है? मैं गुस्से से लाल हो गया। डबिंग इतनी खराब थी कि मैंने सनी से पूरी फिल्म की डबिंग दोबारा करवाई।

बता दें उस वक्त धर्मेंद्र रात-रात भर सनी को बैठाकर डबिंग सिखाते थे। सनी की हालत स्कूल के उस बच्चे जैसी हो जाती थी जिसे होमवर्क पूरा न करने पर टीचर डांट रहा हो। लेकिन कहते हैं ना, सिखाने वाला अगर खुद धर्मेंद्र जैसा लीजेंड हो, तो नतीजा शानदार ही होता है। सनी ने अपने पिता से अभिनय की हर बारीकी सीखी और आज वही मेहनत उन्हें सुपरस्टार बनाती है।

‘गदर 2’ से उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त वापसी की, ‘जाट’ ने भी धमाका किया, और अब सनी देओल अपनी अगली बड़ी फिल्म ‘लाहौर 1947’ से फिर दर्शकों का दिल जीतने को तैयार हैं।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / बेचारे सनी देओल… बचपन में थी गंभीर बीमारी, फिर भी पिता धर्मेंद्र रात-रात भर कराते थे काम

