बेचारे सनी देओल… बचपन में थी गंभीर बीमारी, फिर भी पिता धर्मेंद्र रात-रात भर कराते थे काम

सनी देओल का बचपन थोड़ा कठिनाइयों में बीता क्योंकि उन्हें डिस्लेक्सिया था, जिसके कारण वह बातों को बहुत जल्दी भूल जाते थे। पढ़ने-लिखने और याद रखने तक में परेशानी होती थी। इस बात का खुलासा उन्होंने खुद किया था कि इस बीमारी की वजह से उन्हें बहुत बार मार खानी पड़ी थी। क्योंकि पिता भी तब इस बात को नहीं जानते थे। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि सनी का असली नाम अजय सिंह है, लेकिन फिल्मों में एंट्री से पहले धर्मेंद्र ने उनका नाम सनी देओल कर दिया।