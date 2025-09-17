तलाक की खबरों पर क्यों चुप थी ऐश्वर्या राय, छोड़ दिया था सुसराल? प्रह्लाद कक्कड़ ने बताई सच्चाई

विक्की लालवानी को प्रह्लाद कक्कड़ ने एक इंटरव्यू दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं उसी बिल्डिंग में रहता हूं, जहां ऐश्वर्या की मां रहती हैं। मैं जानता हूं कि ऐश्वर्या अपनी मां के घर क्यों आती थीं और वहां कितना समय बिताती थीं। प्रह्लाद कक्कड़ ने कहा, "ऐश्वर्या रोज सुबह अपनी बेटी आराध्या को स्कूल छोड़ने जाती थीं। इसके बाद जब तक आराध्या स्कूल में होती थीं, उस बीच जो समय मिलता था, ऐश्वर्या अपनी मां से मिलने जाती थीं। उन दिनों उनकी मां की तबीयत खराब थी, इसलिए ऐश्वर्या का वहां आना-जाना रोजाना हो रहा था। लेकिन फिर भी वह रविवार को वहां नहीं जाती थीं।" प्रह्लाद ने इस बात को पूरी तरह से गलत बताया कि ऐश्वर्या राय ने सास या ननद से झगड़े के कारण अपना घर छोड़कर मां के घर रहने का फैसला किया था।