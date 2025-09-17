Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

तलाक की खबरों पर क्यों चुप थी ऐश्वर्या राय, छोड़ दिया था सुसराल? प्रह्लाद कक्कड़ ने बताई सच्चाई

Aishwarya Rai And Abhishek Bachchan: ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की तलाक की खबरें जब आईं तो सोशल मीडिया से लेकर इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। कहा जाता था कि ऐश्वर्या ने अपना ससुराल तक छोड़ दिया था और अपनी मां के घर जाकर रहने लगी थीं। अब इस को लेकर प्रह्लाद कक्कड़ ने बड़ा खुलासा किया है और सच्चाई बताई है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 17, 2025

Prahlad Kakkar Big Revealed On Aishwarya Rai Abhishek Bachchan
ऐश्वर्या राय-अभिषेक बच्चन के साथ प्रह्लाद कक्कड़ की एक्स से ली गई तस्वीर

Prahlad Kakkar Big Revealed: बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन के तलाक की खबरों ने पिछले साल खूब सुर्खियां बटोरी थीं। कहा जा रहा था कि ऐश्वर्या और अभिषेक दोनों के रिश्ते में दरार आ गई है और ऐश्वर्या अपना ससुराल छोड़कर बेटी के साथ अपने मायके शिफ्ट हो गई हैं। वही, ऐश्वर्या और अभिषेक दोनों साथ में भी नजर नहीं आते थे। दोनों के तलाक की खबरें आग की तरह फैल रही थी, लेकिन फिर भी मामले पर दोनो पति और पत्नी ने चुप्पी साधे रखी, कभी कुछ नहीं कहा। अब इस मामले पर जाने-माने फिल्ममेकर प्रह्लाद कक्कड़ ने चुप्पी तोड़ी है। प्रह्लाद, जो ऐश्वर्या को मॉडलिंग के दिनों से जानते हैं, उन्होंने इन अफवाहों की सच्चाई बताई है।

ऐश्वर्या इस वजह से जाती थीं रोज मां के घर (Prahlad Kakkar Big Revealed On Aishwarya Rai Divorce)

विक्की लालवानी को प्रह्लाद कक्कड़ ने एक इंटरव्यू दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं उसी बिल्डिंग में रहता हूं, जहां ऐश्वर्या की मां रहती हैं। मैं जानता हूं कि ऐश्वर्या अपनी मां के घर क्यों आती थीं और वहां कितना समय बिताती थीं। प्रह्लाद कक्कड़ ने कहा, "ऐश्वर्या रोज सुबह अपनी बेटी आराध्या को स्कूल छोड़ने जाती थीं। इसके बाद जब तक आराध्या स्कूल में होती थीं, उस बीच जो समय मिलता था, ऐश्वर्या अपनी मां से मिलने जाती थीं। उन दिनों उनकी मां की तबीयत खराब थी, इसलिए ऐश्वर्या का वहां आना-जाना रोजाना हो रहा था। लेकिन फिर भी वह रविवार को वहां नहीं जाती थीं।" प्रह्लाद ने इस बात को पूरी तरह से गलत बताया कि ऐश्वर्या राय ने सास या ननद से झगड़े के कारण अपना घर छोड़कर मां के घर रहने का फैसला किया था।

ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की तस्वीर (Photo Source- X)

ऐश्वर्या की मां से मिलने आते थे अभिषेक बच्चन (Aishwarya Rai And Abhishek Bachchan)

प्रह्लाद कक्कड़ से आगे पूछा गया कि क्या ऐश्वर्या सच में तलाक लेने का सोच रही थीं क्योंकि उन्हें अपनी सास जया बच्चन और ननद श्वेता से दिक्कत है? इस पर प्रह्लाद ने कहा, "तो क्या हुआ? वह घर की बहू हैं और अभी भी घर चलाती हैं। मैं जानता हूं कि उन खबरों में कोई सच्चाई नहीं थी। क्योंकि मुझे पता है कि वह वहां क्यों आती थीं। लोग बोल रहे थे कि वह शादी खत्म कर रही हैं और अपनी मां के साथ रह रही हैं। वह बस आकर उतनी देर वहां वक्त बिता रही थीं जितनी देर बेटी स्कूल में होती थी। कभी-कभी अभिषेक भी आकर उनकी मां यानी अपनी सास से मिलते थे।"

ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की तस्वीर (Photo Source- X)

अफवाहों पर क्यों नहीं दी सफाई?

प्रह्लाद ने आगे ये भी बताया कि आखिर अभिषेक और ऐश्वर्या क्यों तलाक और घर छोड़ने की अफवाहों पर चुप रहे थे। उन्होंने कहा, "क्यों जवाब दें? इसमें कोई सच्चाई थी ही नहीं। तुम भोंकते रहो। ऐश्वर्या ने हमेशा अपनी गरिमा बनाए रखी है और यही कारण है कि पत्रकार उनसे चिढ़ते हैं।" बता दें कि अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी को 18 साल पूरे हो चुके हैं और उनकी एक बेटी आराध्या भी हैं।

Published on:

17 Sept 2025 01:34 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / तलाक की खबरों पर क्यों चुप थी ऐश्वर्या राय, छोड़ दिया था सुसराल? प्रह्लाद कक्कड़ ने बताई सच्चाई

