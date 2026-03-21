‘धुरंधर 2’ की तारीफ करने पर प्रकाश राज ने अल्लू अर्जुन- महेश बाबू पर कसा तंज, बोले- जिम्मेदारियों का बोझ…

अपनी बेबाक राय के लिए मशहूर प्रकाश राज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर एक अनोखा वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में उनके घर के एक कोने में पुराना रेडियो बज रहा है, जिस पर गाना चल रहा है- "अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं"। इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, "मैं 'धुरंधर' से बहुत दूर... क्या आप भी? बस पूछ रहा हूं।" प्रकाश राज यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक अन्य यूजर के ट्वीट को रीट्वीट किया जिसमें लिखा था कि अल्लू अर्जुन, विजय देवरकोंडा, जूनियर एनटीआर और महेश बाबू जैसे साउथ के बड़े सितारों ने 'धुरंधर 2' की तारीफ की है, जबकि बॉलीवुड के सितारे अभी तक चुप हैं। इस पर तंज कसते हुए प्रकाश राज ने लिखा, "लगता है जिम्मेदारियों का बोझ अब साउथ तक भी पहुंचने लगा है।" उनके इस बयान का साफ इशारा है कि साउथ के कलाकारों को एक 'ड्यूटी' की तरह फिल्म की तारीफ करने के लिए कहा गया है।