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‘तुम हमेशा रास्ता दिखाती हो’, Priyanka Chopra Jonas ने मां के लिए किया इमोशनल पोस्ट,

Priyanka Chopra Madhu Chopra Birthday: प्रियंका चोपड़ा ने मां डॉ. मधु चोपड़ा को 73वें जन्मदिन पर 'Queen' कहकर भावुक कर दिया। इंस्टाग्राम पोस्ट में मां की तारीफ और परिवार के लिए उनके योगदान का जिक्र।

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मुंबई

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Rashi Sharma

Jun 17, 2026

Priyanka Chopra Madhu Chopra Birthday

प्रियंका चोपड़ा ने मां डॉ. मधु चोपड़ा को कहा 'Queen'. (फोटो सोर्स: priyankachopra)

Priyanka Chopra Madhu Chopra Birthday: ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा जोनस ने अक्सर अपनी जिंदगी और करियर को संवारने में अपने माता-पिता की अहम भूमिका के बारे में बात की है। साथ ही, उन्होंने काम की जिम्मेदारियों को संभालने के दौरान अपनी बेटी मालती की परवरिश में मदद करने के लिए अपनी मां का शुक्रिया भी अदा किया है। आज यानी बुधवार 17 जून को सुबह अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी मां डॉ. मधु चोपड़ा को उनके 73वें जन्मदिन की बधाई दी।

मां को 'Queen' कहकर प्रियंका चोपड़ा ने मनाया 73वां जन्मदिन

प्रियंका ने अपनी मां के साथ एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की और लिखा, "क्वीन को जन्मदिन की बधाई, @drmadhuakhourichopra, जो हमेशा आगे बढ़कर राह दिखाती हैं।"

प्रियंका के भाई ने भी शेयर किया पोस्ट

प्रियंका के छोटे भाई सिद्धार्थ चोपड़ा ने भी अपनी मां के लिए जन्मदिन का एक प्यारा सा पोस्ट शेयर किया।

अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पॉप स्टार निक जोनस के साथ प्रियंका चोपड़ा की शादी की एक पारिवारिक तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "माँ को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई। आपकी शालीनता, आकर्षण और हिम्मत वाकई तारीफ के काबिल है। आप हमेशा एक तारे की तरह चमकती रहें। आपसे बहुत प्यार करता हूं मां। आपका जन्मदिन शानदार हो।"

जानकारी के लिए बता दें कि मधु चोपड़ा पेशे से डॉक्टर हैं और उनका मेडिकल करियर बहुत सफल रहा है। उन्होंने और उनके स्वर्गीय पति डॉ. अशोक चोपड़ा ने भारतीय सेना में डॉक्टर के तौर पर सेवा की थी। इसके साथ ही वो प्रियंका के काम और उनके प्रोडक्शन बैनर 'पर्पल पेबल पिक्चर्स' को संभालने में भी अहम भूमिका निभाती हैं।

कुछ दिन पहले प्रियंका चोपड़ा ने पिता की याद में किया था पोस्ट

हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए गए एक पोस्ट में, प्रियंका ने अपने स्वर्गीय पिता डॉ. अशोक चोपड़ा को उनकी 13वीं पुण्यतिथि पर याद किया और उनके साथ बिताए पलों की कई पुरानी तस्वीरें भी शेयर कीं।

प्रियंका ने अपने पिता के साथ बिताए खास पलों की कई पुरानी तस्वीरें पोस्ट कीं और साथ ही एक भावुक नोट भी लिखा, "हम दोनों हमेशा साथ में डांस करते थे। आपकी बहुत याद आती है डैड। आप हमेशा मेरे साथ हैं… जिंदगी के हर फैसले और हर पल में। आपसे बहुत प्यार करती हूं।"

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Updated on:

17 Jun 2026 12:00 pm

Published on:

17 Jun 2026 11:38 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘तुम हमेशा रास्ता दिखाती हो’, Priyanka Chopra Jonas ने मां के लिए किया इमोशनल पोस्ट,

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