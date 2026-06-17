‘तुम हमेशा रास्ता दिखाती हो’, Priyanka Chopra Jonas ने मां के लिए किया इमोशनल पोस्ट,

Priyanka Chopra Madhu Chopra Birthday: ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा जोनस ने अक्सर अपनी जिंदगी और करियर को संवारने में अपने माता-पिता की अहम भूमिका के बारे में बात की है। साथ ही, उन्होंने काम की जिम्मेदारियों को संभालने के दौरान अपनी बेटी मालती की परवरिश में मदद करने के लिए अपनी मां का शुक्रिया भी अदा किया है। आज यानी बुधवार 17 जून को सुबह अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी मां डॉ. मधु चोपड़ा को उनके 73वें जन्मदिन की बधाई दी।