मुंबई के वर्ली ट्रैक पर उमड़ा फिटनेस का सैलाब! मंत्री से लेकर स्टार जैकी श्रॉफ तक, कई सेलेब्स ने थामा साइकिल का हैंडल

Union Minister Mansukh Mandaviya (ANI)
Union Minister Mansukh Mandaviya Fit India Cyclothon At Mumbai: 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले मुंबई के वर्ली सीफ्रंट पर फिटनेस और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया। उनके साथ बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ, ताहा शाह बादुशा, एक्ट्रेस ऐश्वर्या राज भाकुनी और बड़ी संख्या में साइकिल लवर्स भी शामिल हुए।
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