ब्राउन लड़की और हॉलीवुड में…हॉलीवुड एंट्री को लेकर देसी गर्ल के मैनेजर तोड़ी चुप्पी

'द ओके स्वीटी शो' में बातचीत के दौरान अंजुला आचार्य ने बताया कि जब उन्होंने प्रियंका चोपड़ा को अमेरिका में लॉन्च करने का फैसला किया, तो इंडस्ट्री के लोगों ने उन्हें 'बेवकूफ' तक कह डाला था। अंजुला ने कहा, "मुझसे कहा गया कि तुम एक ब्राउन लड़की और हॉलीवुड में, बॉलीवुड स्टार अमेरिका में कभी सफल नहीं बन सकतीं। लोग उन्हें पागल समझ रहे थे।" इतना ही नहीं, अंजुला ने इंटरस्कोप रिकॉर्ड्स के को-फाउंडर जिमी के साथ हुई बातचीत को याद करते हुए बताया कि जिमी ने उनका हौसला बढ़ाया था। जिमी ने कहा था, "जब मैं एमिनेम नाम के एक व्हाइट रैपर को लॉन्च करना चाहता था, तब भी दुनिया मुझे पागल ही समझती थी।"