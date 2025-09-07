Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

Punjab Flood: पॉपुलर एक्टर ने असली पंजाब की बताई ताकत, जोश भरा पोस्ट आया सामने

Punjab Flood: पंजाब में बाढ़ से भयावह स्थिति है। इस बीच पंजाबी एक्टर बिन्नू ढिल्लों का मुश्किल दौर में जज्बाती और जोश भर देने वाला पोस्ट सामने आया है।

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 07, 2025

binnu dhillons
पॉपुलर एक्टर बिन्नू ढिल्लों का लेटेस्ट पोस्ट (सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)

Punjab Flood: पंजाब में बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। राज्य के कई जिले बुरी तरह प्रभावित हैं, जहां 1,400 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं।

बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कई लोग आगे आ रहे हैं। अभिनेता बिन्नू ढिल्लों ने भी राहत सामग्री बांटकर लोगों की मदद की। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल समय में पूरी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री पीड़ितों के साथ खड़ी है।

ये भी पढ़ें

गणपति विसर्जन के बाद Juhu Beach सफाई करते दिखे अक्षय कुमार, सामने आया वीडियो
बॉलीवुड
Akshay Kumar seen cleaning Juhu beach

बाढ़ ने मचाई तबाही

राज्य भर में बचाव अभियान जारी है। बाढ़ ने पंजाब के गुरदासपुर, अमृतसर, पठानकोट, कपूरथला, तरनतारन, फिरोजपुर, फाजिल्का, होशियारपुर, मोगा, संगरूर, बरनाला, पटियाला और मोहाली जिलों में काफी नुकसान पहुंचाया है। भारी बारिश के बीच रावी, व्यास और सतलुज जैसी नदियों के ऊपर बने बांधों से पानी छोड़े जाने के साथ-साथ नालों के उफान के कारण बाढ़ आई है।

जिले गुरदासपुर के अंदर बाढ़ ने काफी तबाही मचाई है। बाढ़ पीड़ितों की हर कोई अपने-अपने तरीके से मदद कर रहा है। इसी बीच रविवार को अभिनेता बिन्नू ढिल्लों गुरदासपुर के गांव चिट्टी में पहुंचे।

अभिनेता ने बाढ़ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें राहत सामग्री दी।

अभिनेता बिन्नू ढिल्लों बोले…

अभिनेता बिन्नू ढिल्लों ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "इस मुश्किल घड़ी में हर किसी को एक-दूसरे का साथ देना चाहिए। पंजाब जिस संकट से जूझ रहा है उसमें पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, एनजीओ, सरकार और सभी लोग मदद के लिए आगे आए हैं। उनका दिल से धन्यवाद, यही असली पंजाब है जो मुसीबत की घड़ी में साथ खड़ा रहता है।"

उन्होंने आगे कहा, "मेरा भाई जो कनाडा में है, उसने मुझे बताया कि बाढ़ जाने के बाद बहुत सारी बीमारियां आएंगी, तब हमें और लोगों का ख्याल रखना होगा। इसलिए हम बाद में भी आएंगे। यह मायने नहीं रखता कि आप कितना सामान ला रहे हैं, मायने रखता है कि आपकी सोच क्या है। पंजाब को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। भगवान हमारे साथ है, सब जगह से राहत सामग्री आ रही है, हम जल्द ही फिर से उठ खड़े होंगे।"

ये भी पढ़ें

फेमस एक्ट्रेस का पसीजा दिल, इस बात को लेकर लोगों से लगाई गुहार
बॉलीवुड
Sargun Mehta

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

07 Sept 2025 08:17 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Punjab Flood: पॉपुलर एक्टर ने असली पंजाब की बताई ताकत, जोश भरा पोस्ट आया सामने

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट