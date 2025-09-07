Punjab Flood: पॉपुलर एक्टर ने असली पंजाब की बताई ताकत, जोश भरा पोस्ट आया सामने

उन्होंने आगे कहा, "मेरा भाई जो कनाडा में है, उसने मुझे बताया कि बाढ़ जाने के बाद बहुत सारी बीमारियां आएंगी, तब हमें और लोगों का ख्याल रखना होगा। इसलिए हम बाद में भी आएंगे। यह मायने नहीं रखता कि आप कितना सामान ला रहे हैं, मायने रखता है कि आपकी सोच क्या है। पंजाब को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। भगवान हमारे साथ है, सब जगह से राहत सामग्री आ रही है, हम जल्द ही फिर से उठ खड़े होंगे।"