Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

फेमस एक्ट्रेस का पसीजा दिल, इस बात को लेकर लोगों से लगाई गुहार

Sargun Mehta: एक्ट्रेस सरगुन मेहता का लेटेस्ट पोस्ट सामने आया है, जिसमें उन्होंने लोगों से मदद की गुहार लगाई है।

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 03, 2025

Sargun Mehta
सरगुन मेहता और बाढ़ पीड़ित लोग (सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)

Sargun Mehta Punjab Flood Crisis: उत्तर भारत में नदियां उफान पर हैं और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इस आपदा के कारण हजारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। पंजाब में बाढ़ ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, जहां जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। अभिनेत्री सरगुन मेहता ने पंजाब के लोगों की मदद के लिए आगे आने की अपील की है। अमृतसर में 35,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि फिरोजपुर में 24,000 से अधिक लोग इसकी चपेट में हैं। अब तक राज्य से 15,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है।

अगर हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हों तो…

सरगुन मेहता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, "पंजाब को अब पहले से कहीं अधिक हमारी जरूरत है। एक दिन या एक महीने में भी सब ठीक नहीं हो जाएगा, इसमें समय लगेगा। लेकिन अगर हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हों, तो हम अपनी जमीन और अपने लोगों को फिर से खड़ा होने में मदद कर सकते हैं।"

ये भी पढ़ें

आखिर क्यों कांपने लगी थीं एक्ट्रेस श्वेता तिवारी, अब जाकर तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड
Shweta Tiwari

उन्होंने आगे लिखा, "हम जो कर सकते हैं, कर रहे हैं। हर योगदान, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, बहुत बड़ा बदलाव लाता है। अपनी इंस्टा स्टोरी में मैंने कुछ जानी-मानी संस्थाओं के बारे में बताया है जो जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम कर रही हैं। आप भी हो सके तो हर संभव तरीके से उनका साथ देने की कोशिश करें। साथ मिलकर हम बहुत से लोगों की जिंदगी का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। साथ मिलकर हम पंजाब में उम्मीद की किरण जगा सकते हैं।"

बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए ये स्टार्स

इससे पहले अभिनेत्री करीना कपूर, सोनू सूद, और सिंगर-एक्टर एमी विर्क जैसे सितारे भी लोगों से पंजाब और बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने की अपील कर चुके हैं। पंजाब में बाढ़ से हालात बहुत ही खराब हैं। इसके चलते वहां पर 7 सितंबर तक स्कूलों की छुट्टियां भी घोषित कर दी गई हैं।

ये भी पढ़ें

Simple Kaul-Rahul Loomba Divorce: फेमस एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी, तलाक कंफर्म! टूटा रिश्ता
TV न्यूज
Simple Kaul-Rahul Loomba Divorce

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Published on:

03 Sept 2025 07:34 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / फेमस एक्ट्रेस का पसीजा दिल, इस बात को लेकर लोगों से लगाई गुहार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट