फेमस एक्ट्रेस का पसीजा दिल, इस बात को लेकर लोगों से लगाई गुहार

Sargun Mehta Punjab Flood Crisis: उत्तर भारत में नदियां उफान पर हैं और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इस आपदा के कारण हजारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। पंजाब में बाढ़ ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, जहां जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। अभिनेत्री सरगुन मेहता ने पंजाब के लोगों की मदद के लिए आगे आने की अपील की है। अमृतसर में 35,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि फिरोजपुर में 24,000 से अधिक लोग इसकी चपेट में हैं। अब तक राज्य से 15,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है।