23 महीने में टूटी फेमस एक्ट्रेस की शादी, पति से तलाक किया अनाउंस

Mandy Takhar Shekhar Kaushal Divorce:माही विज और जय भानुशाली ने 15 साल के रिश्ते को खत्म कर तलाक अनाउंस किया था। अब इसी लिस्ट में एक और जोड़ी नाम सामने आ गया है। महज 23 महीने में फेमस पंजाबी एक्ट्रेस मैंडी ठक्कर ने अपने पति शेखर कौशल से आधिकारिक तौर पर अलग होने का फैसला कर लिया है। दिल्ली की साकेत फैमिली कोर्ट ने शुक्रवार को तलाक की पहली अर्जी को मंजूरी दे दी। जैसे ही ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया। लोग दोनों से सवाल-जवाब करने लगे।