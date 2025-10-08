Rajvir Jawanda Dies: फेमस सिंगर का निधन, 11 दिन से वेंटिलेटर पर लड़ रहे थे जिंदगी और मौत की जंग

Rajvir Jawanda Passed Away: पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आ रही है। फेमस सिंगर राजवीर जवंदा की मौत हो गई है। भयंकर एक्सीडेंट के बाद 35 साल के राजवीर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। पिछले 11 दिनों से वह अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। जहां वह जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे और लगातार डॉक्टर्स उन पर नजर रखे हुए थे, ऐसे में अब उन्होंने मौत के आगे घुटने टेक दिए हैं। सोशल मीडिया पर इस खबर ने हंगामा मचा दिया है। हर कोई अपने फेवरेट सिंगर को याद कर इमोशनल हो रहा है।