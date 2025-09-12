चलती ट्रेन से कूदी ‘प्यार का पंचनामा 2’ की फेमस एक्ट्रेस, पीठ-सिर में आई गंभीर चोट

करिश्मा ने आगे लिखा, "मेरी पीठ में चोट लगी है। मेरा सिर सूज गया है, और मेरे शरीर पर चोट के कई निशान हैं। डॉक्टरों ने MRI करवाने की सलाह दी है ताकि पता चल सके कि सिर में कोई गंभीर चोट तो नहीं लगी है। मुझे एक दिन के लिए निगरानी में रखा गया है। मुझे कल से दर्द हो रहा है, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग हूं। प्लीज मेरे जल्द से जल्द ठीक होने की प्रार्थना करें और मुझे अपना प्यार भेजें। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है।"