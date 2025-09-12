चलती ट्रेन से कूदी ‘प्यार का पंचनामा 2’ की फेमस एक्ट्रेस, पीठ-सिर में आई गंभीर चोट

Karishma Sharma Accident jumping mumbai local Train: टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम कमाने वाली एक्ट्रेस करिश्मा शर्मा को लेकर बड़ी खबर आ रही हैं। वह बुधवार, 11 सितंबर को मुंबई की चलती लोकल ट्रेन से कूद गईं, जिसमें उन्हें काफी चोटें आईं और अब वह हॉस्पिटल में हैं, जिसकी फोटो भी सामने आई है।
करिश्मा शर्मा मुंबई की लोकल ट्रेन से चर्चगेट जा रही थी, और तभी चलती ट्रेन से वह कूद गईं। उनके सिर और पीठ पर चोट लगी है। करिश्मा जिस समय कूदी उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी। एक्ट्रेस ने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह अब सामने आ गई है और खुद करिश्मा ने इस घटना के बारे में इंस्टाग्राम अकाउंट पर पूरी जानकारी दी है।
करिश्मा शर्मा ने अपने साथ हुए हादसे को याद करते हुए लिखा, "मैं कल चर्चगेट में एक शूटिंग के लिए जा रही थी। उस समय मैंने साड़ी पहनकर ट्रेन पकड़ने का फैसला किया। जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ी, ट्रेन की स्पीड बढ़ने लगी और मैंने देखा कि मेरे दोस्त उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं और मैं ये देखकर काफी डर गई और ट्रेन से कूद गई, लेकिन बदकिस्मती से मैं प्लेटफॉर्म पर पीठ के बल नीचे गिर गईं, जिससे मेरे सिर में गहरी चोट लग गई।"
करिश्मा ने आगे लिखा, "मेरी पीठ में चोट लगी है। मेरा सिर सूज गया है, और मेरे शरीर पर चोट के कई निशान हैं। डॉक्टरों ने MRI करवाने की सलाह दी है ताकि पता चल सके कि सिर में कोई गंभीर चोट तो नहीं लगी है। मुझे एक दिन के लिए निगरानी में रखा गया है। मुझे कल से दर्द हो रहा है, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग हूं। प्लीज मेरे जल्द से जल्द ठीक होने की प्रार्थना करें और मुझे अपना प्यार भेजें। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है।"
करिश्मा के एक दोस्त ने अस्पताल से उनकी तस्वीर शेयर करते हुए उनकी हालत बताई है। तस्वीर में करिश्मा की आंखें बंद हैं और उन्हें ड्रिप लगी हुई है। दोस्त ने लिखा, "यकीन नहीं हो रहा कि यह हुआ। मेरी दोस्त ट्रेन से गिर गई और उसे कुछ भी याद नहीं है। हमने उसे जमीन पर पड़े देखा और तुरंत यहां ले आए। डॉक्टर अभी जांच कर रहे हैं। प्लीज उन्हें दुआओं में याद रखें।"