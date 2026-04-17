अभिनेत्री राशी खन्ना के पर्स से चोरी हुए 50 हजार रुपये, इस शख्स ने हाथ किया साफ, पकड़ा गया चोर

सूत्रों के अनुसार, जैसे ही पैसे गायब होने की जानकारी मिली, सेट पर मौजूद टीम ने जांच शुरू की। जांच के दौरान शक एक कर्मचारी पर गया और बाद में उसे पकड़ लिया गया। कहा जा रहा है कि इस घटना के बाद उसे तुरंत सेट से बाहर कर दिया गया। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं पूरी टीम के लिए असहज स्थिति पैदा कर देती हैं। हालांकि, इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब अभिनेत्री की टीम की ओर से अलग जानकारी सामने आई।