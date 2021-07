फिल्मों में काम दिलाने के बहाने राज कुन्द्रा करते थे ये गंदा खेल, बंगले में होती थी अश्लील वीडियो की शूटिंग!

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के पति और नामी बिजनेसमैन राज कुंद्रा (Raj Kundra) के कारनामों का खुलासा बीती रात हुआ जिसके चलते उन्हें पूरे सबूत के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। बिजनेसमैन राज कुंद्रा (Raj Kundra) के ऊपर अश्लील फिल्म बनाकर उसे कुछ ऐप्स पर अपलोड करने के आरोप लगे हैं।

मुंबई पुलिस ने इस राज का पर्दाफाश करते हुए जानकारी दी है कि, इस साल फरवरी माह में भी मुंबई क्राइम ब्रांच में पोर्नोग्राफिक फिल्में बनाए जाने का केस दर्ज करवाया गया था। जिसमें ये आरोप लगाए गए थे कि, राज कुन्द्रा इस तरह की अश्लील फिल्में बनाकर उसे ऐप्स के जरिए पब्लिश करते हैं। तब इस केस की जांच मुंबई पुलिस ने शुरू की थी। अब इसी मामले में सबसे पहला नाम राज कुंद्रा का उजागर हुआ है। पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा इस केस में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आ रहे हैं ।

Actress Shilpa Shetty's husband & businessman Raj Kundra has been taken for medical examination at JJ hospital by Property Cell of Mumbai Police's Crime Branch



He was later taken to Mumbai Police Commissioner's office.