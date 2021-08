जब शर्मिला टैगोर ने बताया राजेश खन्ना के करियर बर्बाद होने का कारण

नई दिल्ली। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर राजेश खन्ना ने कई साल पहले दुनिया को अलविदा कह दिया है लेकिन उनसे जुड़े किस्से आज भी लोगों के बीच पॉपुलर हैं। राजेश खन्ना को बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। उन्होंने एक साथ लगातार 15 सुपरहिट फिल्में देकर बड़ा मुकाम हासिल किया था। उनका ये रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। लोगों के बीच उनकी बेहद दीवानगी देखने को मिलती थी। लड़कियां तो उन्हें खून से खत लिखा करती थीं। उनके जैसा स्टारडम किसी एक्टर को नसीब नहीं हुआ है। हालांकि, एक वक्त के बाद उनका स्टारडम खत्म हो गया था। इस बारे में एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने बात की थी।

राजेश खन्ना के व्यक्तित्व में कई विरोधाभास

शर्मिला टैगोर ने राजेश खन्ना के साथ कई फिल्मों में काम किया है। दोनों ने अमर प्रेम, आराधना जैसी हिट फिल्में दी हैं। ऐसे में शर्मिला उनके बारे में अच्छे से जानती हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि राजेश खन्ना के व्यक्तित्व में कई विरोधाभास थे। 'Dark Star: The Loneliness of Being Rajesh Khanna' किताब में लिखी प्रस्तावना में शर्मिला टैगोर कहती हैं कि राजेश खन्ना को शूट पर देर से आने की आदत थी।

सेट पर आते थे बहुत लेट

शर्मिला टैगोर ने बताया था कि राजेश खन्ना अपने साथ काम करने वालों को काफी कंफर्ट जोन देते थे। सेट पर हंसी खुशी का माहौल बनाए रखते थे। लेकिन फिल्म अराधना के हिट होने के बाद उनके स्वभाव में काफी बदलाव आ गए थे। वह सेट पर काफी लेट आया करते थे। अगर शूट के लिए 9 बजे का समय होता था तो राजेश खन्ना दोपहर 12 बजे तक पहुंचा करते थे। शर्मिला कहती हैं, 'उनके देर से आने की आदत ने मुझे काफी प्रभावित किया था। मैं सुबह 8 बजे स्टूडियो पहुंच जाया करती थीं ताकि शाम को 8 बजे तक घर लौट जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता था क्योंकि काका अक्सर देरी से आते थे। वह 12 बजे तक पहुंचते थे। ऐसे में कभी शूटिंग वक्त पर खत्म नहीं हो पाती थी। पूरी यूनिट मेरे ऊपर ओवरटाइम करने और शेड्यूल पूरा करने का दबाव डालती थी। ये एक तरह का नियम बन चुका था। मैंने उनके साथ कई फिल्मों में काम किया और ये समस्या हमेशा बनी रही।'

इसलिए खत्म हुआ स्टारडम

शर्मिला उनकी इस आदत से इतना परेशान हो गई थीं कि वह उनके साथ काम करना पसंद नहीं करती थीं। इसके अलावा, शर्मिला ने बताया कि राजेश खन्ना का स्टारडम क्यों खत्म हो गया था। वह कहती हैं, 'उन्होंने कभी खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। जिन फिल्मों के जरिए वह स्टारडम को जी रहे थे, वह उसी तरह से काम करते रहे। उन्होंने ये नहीं समझा कि अब दौर बदल गया है और दर्शकों की मांग में बदलाव आ गया है। वो जिन किरदारों को कर रहे थे, उनकी प्रासंगिकता खत्म होती जा रही थी।'