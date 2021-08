जब अपनी 8 महीने की बेटी के शव को दफनाकर काम के लिए निकल पड़ीं सरोज खान

सरोज खान ने अपने करियर में 2000 से ज्यादा गानों को कोरियॉग्राफ किया है। इसी के चलते उन्हें 'The mother of Choreography in India' का भी टैग मिला।