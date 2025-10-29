दहेज उत्पीड़न से परेशान 23 साल की महिला ने की आत्महत्या, ये फेमस एक्टर हुआ आगबबूला, लिखा मैसेज

राजकुमार राव ने किया इंस्टाग्राम पोस्ट
Rajkummar Rao Bollywood Actor: बॉलीवुड का वो फेमस एक्टर जिसकी गिनती एक ब्लॉकबस्टर एक्टर के रूप में होने लगी है, उन्होंने एक महिला के लिए मैसेज किया है। हम बात कर रहे हैं राजकुमार राव की। जी हां! राजकुमार राव ने छत्तीसगढ़ की एक 23 साल की महिला की मौत पर दुख और गुस्सा जताया है। मनीषा नाम की महिला ने शादी के 10 महीने बाद ही आत्महत्या कर ली। उसने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था और एक वीडियो शेयर किया था। उसी पर राजकुमार राव ने इमोशनल मैसेज और समाज पर गुस्सा भी उतारा है।
इस दिल दहला देने वाली घटना पर बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर मनीषा के वायरल वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, "यह बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर है। अब समय आ गया है कि हम अपने देश में इस भयावह दहेज प्रथा को खत्म करें। एक-दूसरे को इस कुप्रथा से बचने के लिए प्रेरित करें। दहेज को न कहें।" राजकुमार राव का यह सीधा और कड़ा संदेश इस मामले पर बढ़ते आक्रोश के बीच आया है, जहां इंटरनेट यूजर्स भारत में घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के बढ़ते मामलों पर अपनी निराशा व्यक्त कर रहे हैं। राजकुमार के इस पोस्ट से साफ है कि इस खबर से उन्हें बेहद दुख पहुंचा है।
गौरतलब है कि रायपुर की मनीषा गोस्वामी ने अपनी शादी को लेकर कई खुलासे किए थे और बताया था कि कैसे उन्हें दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है। अपने वीडियो में मनीषा ने कहा था कि मैं अपने भाई-बहनों में सबसे बड़ी हूं। मेरे पिता घर में अकेले कमाने वाले हैं। मैं अपने ससुराल वालों के लगातार उत्पीड़न से परेशान हो चुकी हूं और अब थक गई हूं।
मनीषा ने अपने अंतिम वीडियो में अपनी शादी के दर्दनाक अनुभव को भी बयां किया था। रोते हुए कहा, "मैं अपने ससुराल वालों के लगातार उत्पीड़न से थक चुकी हूं। मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा और मैं जिंदगी से हार मान चुकी है। मेरे पति आशुतोष गोस्वामी ने बिना किसी कारण दो बार मेरे साथ मारपीट की और मेरी सास ने इस दौरान अपने बेटे का साथ दिया। इस दहेज से जुड़ी प्रताड़ना और अन्य समस्याओं के चलते मुझे अपनी 10 महीने की शादी में 10 दिन भी खुशी का अनुभव नहीं हुआ है।" पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और सबूत खंगाल रही है।
