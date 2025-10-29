Patrika LogoSwitch to English

दहेज उत्पीड़न से परेशान 23 साल की महिला ने की आत्महत्या, ये फेमस एक्टर हुआ आगबबूला, लिखा मैसेज

Bollywood Actor: एक 23 साल की महिला जिसने अपनी शादी के महज 10 महीने बाद ही आत्महत्या कर ली उसके सपोर्ट में ये फेमस एक्टर आया है। उसने दिल झकझोर देने वाला मैसेज किया है।

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 29, 2025

Rajkummar Rao angry on 23 years raipur woman suicide

राजकुमार राव ने किया इंस्टाग्राम पोस्ट

Rajkummar Rao Bollywood Actor: बॉलीवुड का वो फेमस एक्टर जिसकी गिनती एक ब्लॉकबस्टर एक्टर के रूप में होने लगी है, उन्होंने एक महिला के लिए मैसेज किया है। हम बात कर रहे हैं राजकुमार राव की। जी हां! राजकुमार राव ने छत्तीसगढ़ की एक 23 साल की महिला की मौत पर दुख और गुस्सा जताया है। मनीषा नाम की महिला ने शादी के 10 महीने बाद ही आत्महत्या कर ली। उसने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था और एक वीडियो शेयर किया था। उसी पर राजकुमार राव ने इमोशनल मैसेज और समाज पर गुस्सा भी उतारा है।

राजकुमार राव का दिल दहला देने वाला मैसेज (Bollywood Actor Rajkummar Rao)

इस दिल दहला देने वाली घटना पर बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर मनीषा के वायरल वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, "यह बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर है। अब समय आ गया है कि हम अपने देश में इस भयावह दहेज प्रथा को खत्म करें। एक-दूसरे को इस कुप्रथा से बचने के लिए प्रेरित करें। दहेज को न कहें।" राजकुमार राव का यह सीधा और कड़ा संदेश इस मामले पर बढ़ते आक्रोश के बीच आया है, जहां इंटरनेट यूजर्स भारत में घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के बढ़ते मामलों पर अपनी निराशा व्यक्त कर रहे हैं। राजकुमार के इस पोस्ट से साफ है कि इस खबर से उन्हें बेहद दुख पहुंचा है।

महिला ने दहेज उत्पीड़न के चलते किया सुसाइड (Rajkummar Rao Instagram)

गौरतलब है कि रायपुर की मनीषा गोस्वामी ने अपनी शादी को लेकर कई खुलासे किए थे और बताया था कि कैसे उन्हें दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है। अपने वीडियो में मनीषा ने कहा था कि मैं अपने भाई-बहनों में सबसे बड़ी हूं। मेरे पिता घर में अकेले कमाने वाले हैं। मैं अपने ससुराल वालों के लगातार उत्पीड़न से परेशान हो चुकी हूं और अब थक गई हूं।

मनीषा गोस्वामी ने किया था वीडियो शेयर

मनीषा ने अपने अंतिम वीडियो में अपनी शादी के दर्दनाक अनुभव को भी बयां किया था। रोते हुए कहा, "मैं अपने ससुराल वालों के लगातार उत्पीड़न से थक चुकी हूं। मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा और मैं जिंदगी से हार मान चुकी है। मेरे पति आशुतोष गोस्वामी ने बिना किसी कारण दो बार मेरे साथ मारपीट की और मेरी सास ने इस दौरान अपने बेटे का साथ दिया। इस दहेज से जुड़ी प्रताड़ना और अन्य समस्याओं के चलते मुझे अपनी 10 महीने की शादी में 10 दिन भी खुशी का अनुभव नहीं हुआ है।" पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और सबूत खंगाल रही है।

29 Oct 2025 08:55 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / दहेज उत्पीड़न से परेशान 23 साल की महिला ने की आत्महत्या, ये फेमस एक्टर हुआ आगबबूला, लिखा मैसेज

