दहेज उत्पीड़न से परेशान 23 साल की महिला ने की आत्महत्या, ये फेमस एक्टर हुआ आगबबूला, लिखा मैसेज

इस दिल दहला देने वाली घटना पर बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर मनीषा के वायरल वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, "यह बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर है। अब समय आ गया है कि हम अपने देश में इस भयावह दहेज प्रथा को खत्म करें। एक-दूसरे को इस कुप्रथा से बचने के लिए प्रेरित करें। दहेज को न कहें।" राजकुमार राव का यह सीधा और कड़ा संदेश इस मामले पर बढ़ते आक्रोश के बीच आया है, जहां इंटरनेट यूजर्स भारत में घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के बढ़ते मामलों पर अपनी निराशा व्यक्त कर रहे हैं। राजकुमार के इस पोस्ट से साफ है कि इस खबर से उन्हें बेहद दुख पहुंचा है।