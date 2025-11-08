फैंस के नाम राजवीर जवांदा का आखिरी तोहफा, इस फिल्म में अंतिम बार दिखेंगे पंजाबी गायक

27 सितंबर 2025 का वो दिन जिसे पंजाबी संगीत जगत कभी नहीं भूल पाएगा। फेमस सिंगर राजवीर जवांदा की जिंदगी उस दिन अचानक थम गई, जब वे हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बड्डी इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हो गए। बताया जाता है कि उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सींग वाले आवारा पशुओं से टकरा गई थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि राजवीर को सिर और रीढ़ की गंभीर चोटें आईं, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। 11 दिनों तक वे वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत से जंग लड़ते रहे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, 8 अक्टूबर 2025 को मोहाली के अस्पताल में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चलते उन्होंने हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं।