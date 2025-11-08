फैंस के नाम राजवीर जवांदा का आखिरी तोहफा, इस फिल्म में अंतिम बार दिखेंगे पंजाबी गायक

दिवंगत सिंगर-एक्टर राजवीर जवांदा (फोटो सोर्स: राजवीर इंस्टाग्राम)
Rajvir Jawanda Movie Release Date: पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर और एक्टर राजवीर जवांदा (Rajvir Jawanda Passes Away) को दुनिया से गए हुए आज एक महीने बीत चुके हैं, लेकिन उनके चाहने वालों के दिलों में अब भी उनकी आवाज और मुस्कान जिंदा है। अब उनके फैंस के लिए एक भावनात्मक खबर सामने आई है। जी हां, राजवीर जवांदा की आखिरी फिल्म बहुत जल्द सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
राजवीर जवांदा (Rajvir Jawanda) की आखिरी फिल्म का नाम है ‘यमला’ है। जिसकी शूटिंग उन्होंने निधन से कुछ समय पहले पूरी की थी। फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान होते ही सोशल मीडिया पर उनके फैंस भावुक हो गए। एक यूजर्स ने लिखा, “अब उन्हें बड़े पर्दे पर आखिरी बार देख पाएंगे, ये सोचकर दिल भर आता है।” वहीं दूसरे ने लिखा- “क्या करें नसीब में यही लिखा था।”
राजवीर जवांदा की आखिरी फिल्म ‘यमला’ 28 नवंबर 2025 को बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है। यह फिल्म उनके चाहने वालों के लिए किसी भावनात्मक यादगार पल से कम नहीं होगी।
इस फिल्म में राजवीर के साथ नवनीत कौर ढिल्लों नजर आएंगी। खास बात यह है कि यह दोनों सितारों की पहली और आखिरी ऑनस्क्रीन जोड़ी होगी। वहीं, फिल्म में हंसी और इमोशन का तड़का लगाने के लिए गुरप्रीत घुग्गी और धीरेज कुमार जैसे मंझे हुए कलाकार भी अहम किरदारों में दिखाई देंगे। फिल्म के सेट से जुड़े लोगों का कहना है कि राजवीर की मौजूदगी इतनी ऊर्जा से भरी थी कि हर सीन में उनकी रूह और जुनून महसूस होता है।
27 सितंबर 2025 का वो दिन जिसे पंजाबी संगीत जगत कभी नहीं भूल पाएगा। फेमस सिंगर राजवीर जवांदा की जिंदगी उस दिन अचानक थम गई, जब वे हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बड्डी इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हो गए। बताया जाता है कि उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सींग वाले आवारा पशुओं से टकरा गई थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि राजवीर को सिर और रीढ़ की गंभीर चोटें आईं, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। 11 दिनों तक वे वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत से जंग लड़ते रहे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, 8 अक्टूबर 2025 को मोहाली के अस्पताल में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चलते उन्होंने हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं।
उनके जाने से न सिर्फ उनके फैंस, बल्कि पूरी इंडस्ट्री शोक में डूब गई। राजवीर का ये हादसा याद दिलाता है कि कैसे एक मुस्कुराता चेहरा, जो लाखों दिलों में बसता था, पलभर में सिर्फ यादों में बदल गया।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग