Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

फैंस के नाम राजवीर जवांदा का आखिरी तोहफा, इस फिल्म में अंतिम बार दिखेंगे पंजाबी गायक

Rajvir Jawanda Last Movie:फेमस पंजाबी-सिंगर राजवीर जवांदा को गुजरे हुए आज, एक महीने बीत चुके हैं। इस बीच खबर आई है कि उनकी आखिरी फिल्म सिनेमाघरों में बहुत जल्द रिलीज होने वाली है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 08, 2025

Late Rajveer Jawanda

दिवंगत सिंगर-एक्टर राजवीर जवांदा (फोटो सोर्स: राजवीर इंस्टाग्राम)

Rajvir Jawanda Movie Release Date: पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर और एक्टर राजवीर जवांदा (Rajvir Jawanda Passes Away) को दुनिया से गए हुए आज एक महीने बीत चुके हैं, लेकिन उनके चाहने वालों के दिलों में अब भी उनकी आवाज और मुस्कान जिंदा है। अब उनके फैंस के लिए एक भावनात्मक खबर सामने आई है। जी हां, राजवीर जवांदा की आखिरी फिल्म बहुत जल्द सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

‘यमला’ में नजर आएंगे एक्टर

राजवीर जवांदा (Rajvir Jawanda) की आखिरी फिल्म का नाम है ‘यमला’ है। जिसकी शूटिंग उन्होंने निधन से कुछ समय पहले पूरी की थी। फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान होते ही सोशल मीडिया पर उनके फैंस भावुक हो गए। एक यूजर्स ने लिखा, “अब उन्हें बड़े पर्दे पर आखिरी बार देख पाएंगे, ये सोचकर दिल भर आता है।” वहीं दूसरे ने लिखा- “क्या करें नसीब में यही लिखा था।”

जानें कब होगी फिल्म रिलीज

राजवीर जवांदा की आखिरी फिल्म ‘यमला’ 28 नवंबर 2025 को बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है। यह फिल्म उनके चाहने वालों के लिए किसी भावनात्मक यादगार पल से कम नहीं होगी।

इस फिल्म में राजवीर के साथ नवनीत कौर ढिल्लों नजर आएंगी। खास बात यह है कि यह दोनों सितारों की पहली और आखिरी ऑनस्क्रीन जोड़ी होगी। वहीं, फिल्म में हंसी और इमोशन का तड़का लगाने के लिए गुरप्रीत घुग्गी और धीरेज कुमार जैसे मंझे हुए कलाकार भी अहम किरदारों में दिखाई देंगे। फिल्म के सेट से जुड़े लोगों का कहना है कि राजवीर की मौजूदगी इतनी ऊर्जा से भरी थी कि हर सीन में उनकी रूह और जुनून महसूस होता है।

11 दिनों तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद निधन

27 सितंबर 2025 का वो दिन जिसे पंजाबी संगीत जगत कभी नहीं भूल पाएगा। फेमस सिंगर राजवीर जवांदा की जिंदगी उस दिन अचानक थम गई, जब वे हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बड्डी इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हो गए। बताया जाता है कि उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सींग वाले आवारा पशुओं से टकरा गई थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि राजवीर को सिर और रीढ़ की गंभीर चोटें आईं, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। 11 दिनों तक वे वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत से जंग लड़ते रहे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, 8 अक्टूबर 2025 को मोहाली के अस्पताल में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चलते उन्होंने हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं।

उनके जाने से न सिर्फ उनके फैंस, बल्कि पूरी इंडस्ट्री शोक में डूब गई। राजवीर का ये हादसा याद दिलाता है कि कैसे एक मुस्कुराता चेहरा, जो लाखों दिलों में बसता था, पलभर में सिर्फ यादों में बदल गया।

ये भी पढ़ें

Video: ‘2 घड़ी का ट्रेंड सुना था अभी 2 पेंट का भी आ गया’- तमन्ना भाटिया का हुलिया देख माथा पीटने लगे फैंस
बॉलीवुड
Tamanna Bhatia

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Published on:

08 Nov 2025 05:13 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / फैंस के नाम राजवीर जवांदा का आखिरी तोहफा, इस फिल्म में अंतिम बार दिखेंगे पंजाबी गायक

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

7 साल बाद अब OTT पर कमबैक करने को तैयार है अनुष्का, जानें क्या होगा इस बार का सस्पेंस

7 साल बाद अब OTT पर कमबैक करने को तैयार है अनुष्का, जानें क्या होगा इस बार का सस्पेंस
बॉलीवुड

Zarine Khan Last Rites: पति मुस्लिम, फिर भी हिंदू रीति-रिवाज से हुआ जरीन खान का अंतिम संस्कार, वजह आई सामने

Sanjay Khan Wife
बॉलीवुड

नाइटक्लब में गाती थी ये फेमस सिंगर, 92 से ज्यादा फिल्मों में दे चुकी हैं अपनी आवाज, ऐसे हुई इंडस्ट्री में एंट्री

Usha Uthup Birthday
बॉलीवुड

Haq Vs Jatadhara Box Office Day 1: ‘हक’ बनाम ‘जटाधारा’, जानें किसने किसको पहले दिन पछाड़ा

'हक' बनाम 'जटाधारा', जानें किसने किसको पहले दिन पछाड़ा
बॉलीवुड

720 फिल्मों में निभाया लीड रोल, 400 से ज्यादा रहीं हिट, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम है दर्ज, ऐसे हुई मौत

India Most Successful Actor prem nazir
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.