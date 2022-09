नौ लोगों से हो चुकी है राखी की शादी? बातों-बातों में एक्ट्रेस ने खुद बताया पूरा सच

अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहने वाली और अपने अजीबो-गरीब बयान के चलते चर्चा में रहने वाली एक्ट्रेस राखी सावंत इन दिनों प्यार के रंग में रंगी नजर आ रही हैं। मुद्दा कोई भी हो वो आदिल का जिक्र कर ही देती हैं। अब खबर आ रही है कि सलमान खान खुद आदिल के परिवार से दोनों की शादी की बात करेंगे।

बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत इन दिनों आदिल के प्यार में डूबी हुई हैं। जहां आदिल होते हैं वहां उनका स्वाभाविक है। अक्सर वो आदिल से शादी करने की इच्छा जताती हैं, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि खुद भाई जान दोनों की शादी की बात करने आदिल के घर जाएंगे। राखी अक्सर कहती नजर आती हैं कि वो तो इस शादी के लिए राजी हैं, लेकिन आदिल के घरवाले इसके लिए नहीं मान रहे हैं तो ऐसे में अब सलमान खान आदिल के घरवालों को मनाएंगे।

