यूजर के अश्लील कमेंट पर Rakul Preet Singh ने दिया मुंहतोड़ जवाब, बोलीं- तुम्हारी मां ने भी...

नई दिल्ली: सोशल मीडिया का इस्तेमाल इन दिनों ज्यादातर लोग करते हैं। हालांकि इसके जितने फायदे हैं तो उतने ही नुकसान हैं। सोशल मीडिया आज लोगों को ट्रोल करने का, उन पर भद्दे और अश्लील कमेंट करने का एक जरिया बन चुका है। इसका सबसे ज्यादा असर सितारों पर पड़ता है। बॉलीवुड सेलेब्स पब्लिक फिगर होते हैं। ऐसे में जितना उन्हें लोगों द्वारा प्यार मिलता है तो उतना ही उन्हें ट्रोल्स का भी सामना करना पड़ता है।

पहली मंजिल से गिरा 6 साल का बच्चा, Sonu Sood ने कुछ इस तरह बचाई जान, घरवाले बोले- वह इकलौता मसीहा है

बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह को भी एक यूजर ने शॉर्ट ड्रेस के लिए करने की कोशिश की थी। यूजर ने एक अश्लील कमेंट किया था। जिसका एक्ट्रेस ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। दरअसल, रकुल प्रीत सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह अपनी तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। ऐसे में एक यूजर ने उनकी तस्वीर पर भद्दा कमेंट किया था।

Hrithik Roshan को भारी पड़ा था पत्नी सुजैन से अलग होना, तलाक के बाद चुकाए 380 करोड़!

ये वाक्या दो साल पुराना है जब एक्ट्रेस ने अपनी एक शॉर्ट ड्रेस पहने हुए तस्वीर शेयर की थी। जिसपर एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, कार में सेशन के बाद एक्ट्रेस अपने पैंट पहनना भूल गईं। सेलेब्स का ट्रोल होना वैसे तो आम बात है लेकिन इस कमेंट को रकुल इग्नोर नहीं कर पाईं। उन्होंने शख्स को मुंहतोड़ जवाब देते हुए लिखा, 'लगता है कि तुम्हारी मां ने भी कार में कई सेशन किया है तभी तुम इसमें एक्सपर्ट हो। अपनी मां से कहो कि कार सेशेन की डिटेल देने के साथ साथ तुम्हें थोड़ी अक्ल भी दें। जब तक ऐसे लोग रहेंगे औरतें सुरक्षित नहीं रहेंगी। सिर्फ बराबरी की बहस करने से सुरक्षा नहीं मिलेगी'। उनका ये ट्वीट काफी वायरल हुआ था।

I think your mother does a lot of sessions in the car so you are an expert !! Ask her to give u some sense also besides these session details .. till the time people like this exist women can’t be safe .. just debating about equality and safety won’t help.. #sickmind