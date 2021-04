राम गोपाल वर्मा ने हिंदुओं को मुसलमानों से माफी मांगने को कहा

नई दिल्ली। एक बार फिर से देश में कोरोनावायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। महज 24 घंटे में ही 1 लाख से ऊपर कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में एक बार फिर से लॉकडाउन होने की स्थिति बनती जा रही हैं। वहीं एक और जहां भारत महामारी के आगे घुटने टेकते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर हरिद्वार में कुंभ मेला का आयोजन एक बड़े स्तर पर किया गया है। मेले में शाही स्नान के लिए लाखों की भीड़ मेले में देखने को मिल रही रही है। जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से कुंभ मेले की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। जिसे देख आम से लेकर खास तक अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बीच बॉलीवुड के मशूहर फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा ने भी अपना पक्ष रखा है। जिसकी वजह से वह सुर्खियों में बने हुए हैं।

What you are seeing is not KUMBH MELA but it’s a CORONA ATOM BOMB ..I wonder who will be made accountable for this VIRAL EXPLOSION pic.twitter.com/bQP9fVOw5c — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) April 13, 2021

कुंभ मेले को बताया 'कोरोना एटम बॉम्ब'

हरिद्वार में आयोजित कुंभ मेले को लेकर राम गोपाल वर्मा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से मेले की कुछ तस्वीर पोस्ट की है। जिसके साथ वह लिखते हैं कि 'आप जो देख रहे हैं यह कुंभ मेला नहीं बल्कि कोरोना एटम बॉम्ब है...। राम गोपाल वर्मा आगे कहते हैं कि उन्हें ताज्जुब है कि इस वायरल एक्सप्लोजन के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा।'

Congratulations india 💐💐💐Lockdown has got a new name now “Break the chain “ wowww and all are invited to the naming ceremony Statuory warning : No masks for Kumbh mela returnees because they already washed off their virus in the Ganges — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) April 13, 2021

फिर साधा कुंभ मेले पर निशाना

कुंभ मेले को एटम बॉम्ब बताने के बाद राम गोपाल चुप नहीं बैठे और उन्होंने एक और ट्वीट किया। ट्वीट में राम गोपाल वर्मा ने लिखा 'बधाई हो इंडिया, लॉकडाउन को अब एक नया नाम दिया गया है 'ब्रेक द चैन'... वाह, और सभी को इस नामकरण संस्कार में इस वैधानिक चेतावनी के साथ बुलाया गया है कि कुंभ मेला ले लौटने वालों को मास्क नहीं लगाना है क्योंकि वह पहले ही अपना वायरस गंगा में धो आए हैं।'

The Delhi Jammat super spreader of March 2020 is like a short film compared to today’s BAHUBALIian KUMBH MELA ..All us Hindus owe an apology to Muslims because they did back then when they dint know and we did this one year after we fully know 🙄🙄🙄 pic.twitter.com/2fMF3uUtiG — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) April 12, 2021

हिंदू मांगे मुसलमान से माफी

राम गोपाल वर्मा ने कुंभ मेले पर निशाना साधते हुए कहा कि 'मार्च 2020 में कोरोना को तेजी से फैलाने वाली दिल्ली की जमात बाहुबली कुंभ मेला के सामने एक शॉर्ट फिल्म जैसी थी। सभी हिंदुओं को मुस्लिमों से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने यह तब किया था जब उन्हें पता नहीं था और हम यह तब कर रहे हैं जबकि हमें सबकुछ पहले से पता है।' राम गोपाल वर्मा के यह तमाम ट्वीट्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। कुछ उनका समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उन्हें खूब फटकार लग रहे हैं।