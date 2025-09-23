‘रामायण’ की सीता को इस हाल में देख भड़के लोग, फोटो से मचा बवाल

साल 2022 में दिए एक इंटरव्यू में साई पल्लवी (Sai Pallavi) का एक बयान उस समय काफी विवादों में घिर गया था। जब उन्होंने भारत-पाकिस्तान के रिश्तों पर बात करते हुए ये कहा था कि पाकिस्तान में लोग भारतीय सेना को आतंकवादी समूह की तरह देखते हैं, जबकि हमारे नजरिए से उनकी सेना हमें ऐसी लगती है। यानी, दोनों तरफ से सोच अलग है और सब कुछ नजरिए पर निर्भर करता है।