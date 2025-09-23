Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

‘रामायण’ की सीता को इस हाल में देख भड़के लोग, फोटो से मचा बवाल

Viral Photos Sai Pallavi: साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी की ‘स्विमसूट’ वाली फोटो इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है। उनके पिक्स को देख लोग भड़क गए हैं। एक्ट्रेस अपकमिंग फिल्म ‘रामायण’ में सीता का किरदार निभा रही हैं।

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 23, 2025

Viral Photos Sai Pallavi
साई पल्लवी और पूजा कन्नन की वायरल फोटोज (सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)

Swimsuit Viral Photos Sai Pallavi: साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी इन दिनों नितेश तिवारी की रामायण में सीता के रोल के लिए सुर्खियों में हैं। रणबीर कपूर के साथ उनकी जोड़ी का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। साड़ी-सूट में अपनी सादगी से दिल जीतने वाली साई इस बार सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार हो गईं। वजह? उनकी बहन पूजा कन्नन की इंस्टाग्राम पोस्ट!

क्या है पूरा मामला?

पूजा ने बहन साई के साथ वेकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जहां दोनों समंदर किनारे मस्ती करती दिखीं। पूजा को स्विमसूट में देखा गया, और साई की तस्वीरों ने भी हलचल मचा दी। हालांकि, ये साफ नहीं कि साई स्विमसूट में थीं या नहीं, लेकिन ट्रोल्स ने उन्हें निशाने पर ले लिया।

'रेड लाइट एरिया' में चुपके से जाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस ने लिखा एक और नोट; बताया 16 की उम्र में करती थीं ये काम
बॉलीवुड
Sonam Khan

एक यूजर ने लिखा, “ इससे यह साबित हो गया कि वह सभी तथाकथित अभिनेत्रियों में से एक है… ट्रेडिशनल ड्रेस को एक तरफ रख देती हैं।”
दूसरे ने लिखा, “स्क्रीन पर सीता बनती हैं, और रियल लाइफ में बिकिनी? ट्रेडिशनल इमेज कहां गई?”

साई पल्लवी का बयान और मचा गया था बवाल

साल 2022 में दिए एक इंटरव्यू में साई पल्लवी (Sai Pallavi) का एक बयान उस समय काफी विवादों में घिर गया था। जब उन्होंने भारत-पाकिस्तान के रिश्तों पर बात करते हुए ये कहा था कि पाकिस्तान में लोग भारतीय सेना को आतंकवादी समूह की तरह देखते हैं, जबकि हमारे नजरिए से उनकी सेना हमें ऐसी लगती है। यानी, दोनों तरफ से सोच अलग है और सब कुछ नजरिए पर निर्भर करता है।

उन्होंने यह भी कहा था कि वह किसी भी तरह की हिंसा को समझ नहीं पातीं। उनके मुताबिक, जब एक पक्ष को लगता है कि वे नुकसान झेल रहे हैं, तो दूसरे को भी वही अहसास होता है। इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर जबरदस्त विवाद छिड़ गया और आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया।

‘द कश्मीर फाइल्स’ पर भी बोलीं थीं एक्ट्रेस

यही नहीं कुछ साल पहले फिल्म ‘Virata Parvam’ के प्रमोशन के दौरान एक यूट्यूब चैनल से बातचीत में उन्होंने (Sai Pallavi) ऐसा ही एक विवादित कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि जैसे ‘द कश्मीर फाइल्स’* में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को दिखाया गया है, वैसे ही एक घटना में एक मुस्लिम युवक को, जो गाय लेकर जा रहा था, पीट-पीटकर ‘जय श्रीराम’ के नारे लगवाए गए थे।

साई पल्लवी ने दोनों घटनाओं को धार्मिक हिंसा से जोड़ा और सवाल उठाया कि अगर धार्मिक संघर्ष की बात हो रही है तो दोनों मामलों में फर्क कहां है? उनके इस बयान पर उस समय भी लोगों ने कड़ी नाराजगी जताई थी और उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया था।

पर्सनल लाइफ का उड़ा मजाक तो धनश्री वर्मा ने खोया आपा, फूट-फूटकर रोने वाला वीडियो आया सामने
OTT
Dhanashree

Entertainment

picture viral

Published on:

23 Sept 2025 01:34 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 'रामायण' की सीता को इस हाल में देख भड़के लोग, फोटो से मचा बवाल

