Ranbir Kapoor की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' को लेकर भड़के लोग, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा #BoycottBrahmastra

वहीं ट्विटर पर भफी तेजी से #BoycottBrahmastra ट्रेंड कर रहा है. दरअसल, दर्शकों और यूजर्स का कहना है कि फिल्म के ट्रेलर में कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई है, जिनको अनदेखा नहीं किया जा सकता. साथ ही कुछ यूजर्स इस बात से भी नाराज नजर आ रहे हैं कि फिल्म को हॉलीवुड के साथ कंपेयर करके बनाया गाया है. #BoycottBrahmastra को लेकर कुछ यूजर्स का कहना है कि 'केवल सभी फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं को लेकर ही क्यों कंटेंट बनाया जाता है'. वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि 'ट्रेलर में रणबीर कपूर जूत पहन कर मंदिर में जा रहे हैं'.

#Brahmastra movie is based on Lord Shiva but entire movie took 8 years to shoot at parts of Bulgaria, London, New York, Edinburgh & Varanasi.



95% shoot in foreign countries & 5% shoot in India which is homeland of Lord Shiva.



Another FLOPBUSTER on way !! #BoycottBrahmastra pic.twitter.com/7eAn4K9Vxy— Nitika Singh🦋🇮🇳 (@itsNitikaSingh) June 15, 2022

Bots are activated, to create fake trends,pathetic state of affairs.

Seeing this some unemployed bhakts will jump in and start abusing each other,will start abusing each others religion.

This is what keeps India's youth busy these days#BoycottBrahmastra

#BoycottLaalSinghChaddha pic.twitter.com/x7Sz0I494h— Elon Mast (@elon_mast_) June 15, 2022

वहीं कुछ यूजर्स इस बात से नाराज नजर आ रहे हैं कि 'बॉलीवुड हॉलीवुड के मार्वल जैसे VFX और सुपर हीरोज का नेगेटिव किरदार में दिखाने की कोशिश कर रहा है'. वहीं कुछ का कहना है कि 'अब टॉलीवुड के साथ-साथ हॉलीवुड को भी कॉपी करने की कोशिश कर रहा है बॉलीवुड'. वहीं कोई यूजर उनका 'सस्ता कॉपी' कह कर मजाक उड़ा रहा है और #BoycottBrahmastra कर रहा है. इसके अलावा कुछ यूजर्स आज भी दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपुत (Sushant Singh Rajput) की मौत से उभर नहीं पाएं हैं उनके लिए इंसाफ की मांग करते हुए #BoycottBrahmastra की मांग कर रहे हैं.