रणदीप हुड्डा का पुराना वीडियो वायरल, मायावती पर सुनाए जोक से नाराज हुए लोग

मुंबई। अभिनेता रणदीप हुड्डा का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के बाद एक्टर मुसीबत में पड़ते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में एक्टर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती पर अश्लील जोक सुनाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में रणदीप का जोक सुन लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लोग इसे 'सेक्सिस्ट', 'स्त्री विरोधी' और 'जाति सूचक' कहकर कड़ी आपत्ति जता रहे हैं।

रणदीप ने सुनाया 'डर्टी जोक'

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में रणदीप हुड्डा कहते नजर आ रहे हैं कि वे एक 'डर्टी जोक' सुनाना चाहते हैं। दर्शकों को जोक सुनाते हुए एक्टर ने कहा,'मायावती 2 बच्चों के साथ जा रही होती हैं। इस दौरान एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि ये बच्चे जुड़वा हैं? 'तो मायावती ने कहा कि नहीं एक चार साल का है दूसरा आठ साल का है।’ इसके बाद वह जो कहते हैं वो लोगों को कतई पसंद नहीं आया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा जोक रणदीप सुना सकते हैं। लोगों का कहना है कि अभिनेता को उनके इस तरह के जोक पर माफी मांगनी चाहिए।

if this does not explain how casteist and sexist this society is, especially towards dalit women, i don’t know what will. the “joke”, the audacity, the crowd. randeep hooda, top bollywood actor talking about a dalit woman, who has been the voice of the oppressed. pic.twitter.com/lVxTJKnj53 — Agatha Srishtie 🌸 please DM with SOS tweets (@SrishtyRanjan) May 25, 2021

लोगों ने जाहिर की नाराजगी

रणदीप के जोक पर एक ट्वीटर यूजर ने लिखा,' यह जोक नहीं है, रणदीप हुड्डा। आपने ध्यान दिया कि कोई भी यह कहकर जोक नहीं कहता है कि एक पुरुष राजनेता बहुत बुरा दिखता है। आप वही कर रहे हो जातिवादी लोग करते हैं जब उनका ऐसी महिला से सामना होता है जिसकी ताकत से वे डरते हैं। महिला पर अच्छी नहीं दिखने को लेकर हमला करते हैं।' एक अन्य यूजर ने लिखा,'मुझे ये समझने में थोड़ी देर लगी और अहसास हुआ कि हम अभी ऐसे समाज में रह रहे हैं। ये कितना अश्लील और जातिवादी जोक था। उनकी किसी भी कमी की बजाय राजनीति में उनकी ताकत की प्रशंसा करने से भी आपकी कोई हानि नहीं होती।' गौरतलब है कि हाल ही में रणदीप फिल्म 'राधे:योर मोस्ट वांटेड भाई' में नजर आए।

Not a "joke" @RandeepHooda . You notice no one makes "jokes" saying a male politician is too ugly to f***? You are doing what casteist, misogynist, insecure turds do when confronted with women whose strength they fear: attack the woman as unattractive. https://t.co/F4WsmDLbCw — Kavita Krishnan (@kavita_krishnan) May 25, 2021

It took me while to understand this,

& I realised that We are still living in such a feeble society. How casteist, misogynistic & sexist slur was that. @RandeepHooda. Praising her strength in politics against all of her odds wouldn’t have caused you any harm. https://t.co/PEdyF1Oodt — Ravi savaliya (@RaviSavaliya35) May 26, 2021

9 साल पुराना ट्वीट हुआ वायरल

गौरतलब है कि मायावती को लेकर जोक सुनाने के चलते फंसने वाले रणदीप पहले कलाकार नहीं हैं। उनसे पहले 2012 में कॉमेडियन अबिश मैथ्यू भी मायावती पर जोक सुनाकर मुसीबत में पड़ चुके हैं।

I am truly sorry. pic.twitter.com/s1xE90Qp3J — Abish Mathew (@abishmathew) May 20, 2021

उनका एक 9 साल पुराना ट्वीट वायरल कर दिया गया जिसमें मायावती के बारे में टिप्पणी थी। उन्होंने जोक के रूप में कहा था,'मायावती काफी खूबसूरत हैं। उनकी केवल मूर्तियां खड़ी हो सकती हैं।' अबिश के जोक पर काफी बवाल मचा। इसके बाद कॉमेडियन ने 20 मई, 2021 को सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी।