‘धुरंधर 3’ होगी जून में रिलीज? आखिर क्या है वायरल हो रहे पोस्ट का सच

Dhurandhar 3: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' (धुरंधर: द रिवेंज) इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर किसी सुनामी की तरह आगे बढ़ रही है। 19 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म ने महज कुछ ही दिनों में कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। लेकिन इस जबरदस्त कामयाबी के शोर के बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर जंगल की आग की तरह फैल गई है, जिसने फैंस की धड़कनें तेज कर दी हैं। इंटरनेट पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि फिल्म का अगला हिस्सा यानी 'धुरंधर 3' इसी साल जून में रिलीज होने वाला है। फैंस के सामने जैसे ही ये खबर आई हर कोई खुशी से पागल हो उठा। फैंस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं।