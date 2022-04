'क्रिकेटर' के बाद 'गुजराती' बन लोगों को गुदगुदाएंगे Ranveer Singh, आपने देखा 'Jayeshbhai Jordaar' का दमदार ट्रेलर

रणवीर सिंह (Ranveer Singh) को आखिरी बार फिल्म '83' में देखा गया था, जिसके बाद वो अपनी अपकमिंग फिल्म 'जयेशभाई जोरदार' (Jayeshbhai Jordaar) में नजर आने वाले हैं. फिल्म का दमदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है.

इंडस्ट्री से लेकर अपने फैंस के दिलों पर राज करने वाले और अपने अतरंगी अंदाज से अपनी पहचान बनाने वाले रणवीर सिंह (Ranveer Singh) जल्द ही दिव्यांग ठक्कर की निर्देशित फिल्म 'जयेशभाई जोरदार' (Jayeshbhai Jordaar) में नजर आने वाले हैं. फिल्म का दमदार और जबरदस्त ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसको बेहद पसंद किया जा रहा है. खास बात ये है कि इस फिल्म में रणवीर एक गुजराती किरदार में नजर आने वाले हैं. इससे पहले वो फिल्म '83' में क्रिकेटर कपिल देव के किरदार में नजर आए थे.

वहं अगर उनकी आने वाली फिल्म के ट्रेलर के बारे में बात की जाए तो, इसको देखने के बाद इस बात का अंदाजा लगया जा सकता है कि ये फिल्म काफी रोचक और ठहाके लगाने वाली होगी. साथ ही फिल्म में रणवीर सिंह के दमदार किरदार के साथ-साथ जबरदस्त डायलॉग्स भी सुनने को मिलेंगे. फिल्म में रणवीर सिंह के साथ ही बोमन ईरानी भी अहम किरदार में हैं. वहीं इससे पहले भी इस फिल्म से उनका पहला लुक जारी हुआ था, जिसके बाद से फैंस उनकी इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड हैं.

बता दें कि फिल्म में उनका अंदाज एक बार फिर से फैंस को गुदगुदाने के लिए तैयार है. वो अक्सर ही अपने हर किरादार को दिल से निभाते हैं और अपने दमदार अभिनय से फिल्म में नजर आने वाले कैरेक्टर को हमेशा के लिए जिंदा कर देते हैं. उनका यही अंदाज फैंस को खूब भाता है. वहीं अपनी फिल्म के इस जबरदस्त ट्रेलर को शेयर करते हुए रणवीर सिंह कैप्शन में लिखते हैं 'IT’S HERE! #JayeshbhaiJordaar trailer is OUT'. वहीं फैंस भी उनकी इस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये फिल्म 13 मई को रिलीज होने वाली है.