तलाक के 6 साल बाद बादशाह ने पंजाबी सिंगर से गुपचुप रचाई शादी! फेरों और वरमाला की VIDEO आई सामने

Badshah Marries Isha Rikhi 6 Years After Divorce?: बॉलीवुड के मशहूर रैपर और सिंगर बादशाह अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। हाल में वह अपने नए गाने टटीरी को लेकर खूब ट्रोल हुए थे। उनके इस गाने को लोगों ने अश्लील बताया था और फिर यूट्यूब और इंस्टाग्राम से सभी रिल्स डिलीट कर दी गईं। वहीं, अचानक एक खबर ने सभी को हैरान कर दिया। जब इंटरनेट पर बादशाह के फिर से दूल्हा बनने की फोटो सामने आई। लंबे समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहने वाले बादशाह ने मॉडल और एक्ट्रेस ईशा रिखी के साथ दूसरी शादी कर ली है। खास बात यह है कि इस शादी की भनक इंडस्ट्री के बड़े-बड़े सितारों को भी नहीं लगी। बादशाह ने बेहद सादगी के साथ परिवार और कुछ खास दोस्तों की मौजूदगी में अपनी जिंदगी की यह नई शुरुआत की है। इसके वीडियो और फोटो भी तेजी से वायरल हो रहे हैं।